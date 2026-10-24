Радіоактивні листи Ейнштейна та Марії Кюрі розкрили несподівані подробиці їхніх стосунків

Альберт Ейнштейн та Марія Кюрі. Фото: Wikimedia Commons

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Листи Альберта Ейнштейна та Марії Кюрі, які десятиліттями зберігалися в архівах, стали основою нової книги. Особисте листування двох видатних науковців розкрило подробиці їхньої багаторічної дружби, а дослідження документів принесло несподіване відкриття — деякі папери досі містять радіоактивні речовини.

Про це повідомило видання Science et vie.

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Польська письменниця Єва Лабно-Фаленцька відшукала 25 листів та одну листівку, які вчені надсилали одне одному протягом 1911–1932 років. Результати її роботи представили в середині жовтня 2026 року в німецькому Ульмі, де народився Ейнштейн.

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Про що Ейнштейн і Кюрі писали одне одному

Знайомство двох учених відбулося восени 1911 року в Брюсселі. Вони зустрілися на міжнародній конференції фізиків, де Ейнштейна вразила суварість Кюрі, а вона звернула увагу на здібності молодого колеги.

Невдовзі після знайомства Ейнштейн підтримав Кюрі, яку французька преса звинувачувала у романі з одруженим чоловіком. У листі фізик закликав колегу не зважати на критику та громадський осуд. Саме з цієї підтримки розпочалася їхня багаторічна дружба.

Відтоді вони підтримували зв’язок упродовж двох десятиліть. Ейнштейн запрошував колегу провести час із його родиною та іноді перепрошував за власну різкість. Кюрі натомість розповідала про свої задуми, зокрема про бажання вирушити в похід Швейцарськими Альпами.

На сторінках листів знаходилося місце і для наукових дискусій. Серед тем, які цікавили обох дослідників, була взаємодія рентгенівського випромінювання з кристалами.

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Чому старі листи виявилися радіоактивними

Пошуки матеріалів привели письменницю до архівних установ Франції та Ізраїлю. Зокрема, вона вивчала документи в Національній бібліотеці Франції та Єврейському університеті в Єрусалимі, який володіє колекцією приблизно з 85 тисяч матеріалів, пов’язаних з Ейнштейном.

Однак робота з паперами Кюрі мала незвичайну особливість. Через багаторічні дослідження радію та полонію на її документах залишилися радіоактивні частинки. Тому перед ознайомленням із деякими матеріалами доводилося очищувати сторінки від небезпечного пилу. Частину наукових записів Кюрі й досі зберігають у спеціальних захисних контейнерах.

Як політичні події вплинули на дружбу науковців

Згодом у листах дедалі частіше порушувалися питання, пов’язані з міжнародною співпрацею та становищем учених у Європі.

У 1920-х роках Ейнштейн і Кюрі входили до комісії Ліги Націй, яка займалася розвитком інтелектуальної співпраці між країнами. Через посилення антисемітських настроїв у Німеччині фізик хотів припинити свою участь у її роботі.

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Кюрі не підтримувала цього рішення. Вона вважала, що наукові зв’язки між державами необхідно зберігати, і намагалася переконати колегу не залишати комісію.

За словами історикині Сабіни Презун, збережені листи допомагають краще зрозуміти обставини життя Ейнштейна в неспокійний для Європи період. Зокрема, 1922 року він вирушив до Східної Азії та не зміг особисто отримати Нобелівську премію.

Листування, яке вдалося зібрати письменниці, завершується 1932 роком. А вже 1933-го Ейнштейн назавжди виїхав із Німеччини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчені розкрили нові подробиці створення знаменитої картини Вінсента ван Гога «Зоряна ніч». Дослідники реконструювали нічне небо 1889 року та зіставили його із зображенням на полотні, виявивши можливий збіг із зоряним скупченням Гіади.

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