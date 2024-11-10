Ракета Ілона Маска відправила в космос науковий проєкт школярів із Львівської області

Це вже третій шкільний проєкт від України в космосі.

Проєкт українських школярів із дослідження гідрогелів відправили до Міжнародної космічної станції (МКС) ракетою SpaceX-31.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Це вже третій шкільний експеримент від України, який буде досліджено в космосі в рамках програми SSEP (Student Spaceflight Experiments Program).

На борту космічної місії SpaceX перебуває експериментальний зразок, створений командою Сколівського закладу загальної середньої освіти I–III ступенів № 2 імені Стефанії Вітрук.

Проєкт має назву "Одержання гідрогелів біомедичного призначення в умовах мікрогравітації". Його метою є дослідження можливості створення гідрогелів, які можуть бути використані у медичних цілях, зокрема в умовах невагомості.

Нагадаємо, у березні 2024 року суперракета Ілона Маска успішно піднялася в небо і вийшла на орбіту після того, як два попередні польоти закінчилися вибухами майже одразу після старту.

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