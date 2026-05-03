Ракета компанії Ілона Маска зіткнеться з Місяцем: куди вона може впасти

Ракета Falcon 9 / © SpaceX/Twitter

Фрагмент використаної ракети компанії SpaceX вріжеться в Місяць цього літа.

Про це повідомляє Live Science.

Очікується, що зіткнення відбудеться 5 серпня на кордоні темного і світлого боків Місяця. І воно може становити «незначний науковий інтерес», якщо створить новий кратер, який згодом можна буде вивчити.

Спалах, який супроводжуватиме зіткнення, буде занадто слабким, щоб його можна було спостерігати із Землі. Але наукову цінність становитиме кратер, який таке зіткнення залишить.

«Воно не становить жодної небезпеки ні для кого, хоча й підкреслює певну недбалість щодо утилізації залишків космічного обладнання (космічного сміття)», — сказав астроном Білл Грей.

