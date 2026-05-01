Ракета Маска вріжеться у Місяць: астроном розрахував траєкторію

Цього літа відпрацьований верхній ступінь ракети Falcon, запущеної компанією Ілона Маска SpaceX, вріжеться в Місяць, утворивши новий кратер.

Про це свідчать розрахунки астронома Білла Грея, який відстежує навколоземні об’єкти, передає сайт Futurism.

За його оцінкою, зіткнення станеться о 2:44 ранку за східним часом (9:44 за Києвом) 5 серпня поблизу кратера Ейнштейна на зворотному боці Місяця.

14-метровий верхній ступінь ракети Falcon 9 походить з місії, в рамках якої на Місяць були запущені два місячні посадкові модулі, Blue Ghost від Firefly та Hakuto-R від iSpace, 15 січня 2025 року.

Відтоді він продовжує обертатися навколо Землі по траєкторії, подібній до місячної, відпрацьовану частину ракети спостерігали понад 1000 разів за останній рік.

Коли верхній ступінь Falcon 9 вдариться до поверхні Місяця, він рухатиметься зі швидкістю 2,43 км на секунду, що в сім разів перевищує швидкість звуку на Землі.

«Це не становить жодної небезпеки ні для кого, хоча й підкреслює певну недбалість щодо того, як утилізується залишкове космічне обладнання», — прокоментував ситуацію астроном.

У 2022 році Грей уже передбачив зіткнення ще однієї викинутої частини ракети з Місяцем. Хоча вчені довго вважали, що це також був верхній ступінь Falcon 9, виявилося, що це був верхній ступінь китайської місячної місії Chang’e 5-T1. Удар несподівано створив подвійний кратер, пояснення якого вчені досі намагаються знайти.

