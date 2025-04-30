Ракета США впала на Землю: куди вона вдарила та що відомо про аварію

Запуск ракети / © скриншот з відео

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29 квітня американська компанія Firefly Aerospace здійснила шостий запуск своєї ракети-носія Alpha, але місія завершилась аварією. Ракета, яка мала вивести на орбіту демонстраційні супутники Lockheed Martin, впала в Тихий океан через технічну несправність.

Про це повідомило видання Space.

Двоступенева Alpha (заввишки 30 м) стартувала з космодрому Ванденберг (Каліфорнія). Після успішного відділення першого ступеня виникла «аномалія», що призвела до втрати сопла двигуна другого ступеня. Внаслідок цього тяга знизилась, і ракета не змогла досягти цільової орбіти.

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«Початкові показники показували, що верхній ступінь ракети Alpha досяг висоти 320 км. Однак, після подальшої оцінки, команда дізналася, що верхній ступінь не досяг орбітальної швидкості, і ступінь з корисним навантаженням безпечно вдарилися по Тихому океану в очищеній зоні на північ від Антарктиди», — зазначили в компанії.

Цей запуск був першим із 25 запланованих для Lockheed Martin протягом наступних 5 років. Alpha здатна виводити до 1 тонни вантажу на низьку орбіту, але лише 2 з 6 її місій були повністю успішними.

Firefly розслідує причини аварії. Спочатку запуск планували на 15 березня, потім перенесли на 28 квітня, але через технічні проблеми він відбувся лише 29 квітня.

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