Рахунки за воду стануть вдвічі більшими: вчені пояснили, до чого тут зміна клімату

Тарифи на воду можуть зрости через зміну клімату / © pexels.com

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У деяких містах зміна клімату може суттєво збільшити витрати домогосподарств на водопостачання. Дослідники зі Стенфордського університету дійшли висновку, що в умовах посух і підвищення температури рахунки за воду можуть майже подвоїтися вже до середини століття.

Про це повідомило видання Earth.com.

Експерти зазначають, що вартість водопостачання у США зростає вже не перший рік. Головними причинами стали зношеність трубопроводів, застаріла інфраструктура та тривале відкладання необхідних ремонтів. За останні 20 років тарифи підвищувалися приблизно утричі швидше, ніж інфляція, а тепер додатковий тиск на систему створює ще й зміна клімату.

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Для проведення дослідження науковці обрали місто Санта-Круз у Каліфорнії, де проживає близько 96 тисяч людей. Майже 95% води населений пункт отримує зі струмків і одного водосховища, тому обсяги водопостачання значною мірою залежать від кількості опадів. Дослідники наголошують, що місто вже запровадило низку заходів для економії води, серед яких використання водозберігальних приладів і скорочення зрошення, через що потенціал для подальшого зменшення споживання залишається невеликим.

У межах роботи вчені розробили модель, яка враховує кліматичні сценарії, розвиток водної інфраструктури, структуру тарифів і поведінку споживачів. Вона дає змогу оцінити, як будівництво дорогих об’єктів, зокрема опріснювальних станцій або комплексів повторного використання стічних вод, вплине на суми у платіжках. Також модель враховує, що зі зростанням тарифів люди починають споживати менше води, а це, своєю чергою, змінює роботу всієї системи.

Результати моделювання свідчать, що за умов спекотнішого та посушливішого клімату до середини століття середній рахунок за воду в Санта-Крузі може зрости майже вдвічі. Водночас частка домогосподарств, для яких витрати на воду перевищуватимуть рекомендований рівень доступності, здатна збільшитися з 19% до 35%. За рекомендаціями Агентства з охорони навколишнього середовища США, витрати на водопостачання не повинні становити надмірну частину сімейного бюджету.

Найсильніше наслідки подорожчання, за прогнозами, відчують родини з низькими доходами. Для них середній щомісячний платіж може зрости приблизно з 60 до 111 доларів у перерахунку на сучасний рівень цін. Дослідники попереджають, що для окремих сімей витрати на воду можуть досягати третини доходу, змушуючи скорочувати витрати на продукти, медичні послуги та інші першочергові потреби.

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За висновками авторів роботи, ключовим чинником подорожчання стане зменшення кількості опадів. Через дефіцит водних ресурсів комунальним службам доведеться використовувати альтернативні, дорожчі джерела водопостачання. Додаткові ризики створюватимуть різкі переходи між дощовими та посушливими роками, адже єдине водосховище міста не здатне накопичувати достатні запаси води для тривалих періодів посухи.

Під час дослідження також проаналізували кілька сценаріїв розвитку водної системи. Один із них передбачав відтермінування масштабних інвестицій, що дозволяло стримати зростання тарифів, але робило систему менш стійкою до посух. Інший варіант передбачав раннє будівництво нових об’єктів, зокрема опріснювальних установок. Це підвищувало надійність водопостачання, однак водночас призводило до суттєвого збільшення рахунків для споживачів.

Науковці вважають, що подібні проблеми можуть виникнути не лише в Санта-Крузі. За їхніми словами, запропоновану модель можна застосувати і до інших міст, зокрема Лос-Анджелеса, Сан-Дієго, Сан-Франциско, а також Кейптауна й Мельбурна. Автори дослідження наголошують, що за нинішньої системи фінансування забезпечити одночасно адаптацію до зміни клімату та доступні тарифи на воду буде дедалі складніше, а вирішити це питання лише силами місцевих комунальних служб навряд чи вдасться.

Нагадаємо, глобальне потепління знижує врожайність основних культур і створює ризики для мільярдів людей. Найбільше постраждати можуть країни, залежні від сільського господарства.

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