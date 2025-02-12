Раптову загибель Всесвіту змоделювали на квантовому комп’ютері: сценарій кінця світу

Науковці перевіряли теорію хибного вакууму, яку було запропоновано ще у 1950-х роках.

Міжнародна група вчених із Великої Британії, Німеччини та Австрії, використовуючи квантовий комп’ютер канадської компанії D-Wave, змоделювала можливий сценарій загибелі Всесвіту.

Про це повідомили на сайті Університету Лідса, науковці якого були учасниками моделювання.

Під час дослідження науковці перевіряли теорію хибного вакууму, яку було запропоновано ще у 1950-х роках.

Ця теорія припускає, що Всесвіт попри його видиму стабільність може раптово перейти в стан істинного вакууму, що призведе до миттєвої зміни фундаментальних законів фізики та знищення структури Всесвіту.

“Ми говоримо про процес, за допомогою якого Всесвіт повністю змінить свою структуру. Фундаментальні константи можуть миттєво змінитися, і світ, яким ми його знаємо, розвалиться, як картковий будиночок”, - зазначив керівник проєкту, професор Златко Папіч з Університету Лідса.

Під час експерименту дослідники спостерігали складну взаємодію бульбашок хибного вакууму наживо. Виявилося, що менші бульбашки активно впливають на більші, прискорюючи або сповільнюючи їхній рух.

Науковці вважають, що подібні механізми могли бути важливими у формуванні Всесвіту після Великого вибуху, а в майбутньому можуть спричинити його загибель.

Нагадаємо, міжнародній групі вчених з Європи та Канади вдалося точно спрямовувати електричні іскри в повітрі і навіть змусити їх огинати перешкоди за допомогою ультразвукових хвиль. Тобто за допомогою ультразвуку можна передавати електрику повітрям.

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