Рекордна аномалія в Балтійському морі: такого не фіксували від XIX століття

Балтійське море / © Associated Press

Реклама

У Балтійському морі зафіксували рекордно низький рівень води — такого не спостерігали понад століття. За даними вимірювань, цього тижня рівень моря опустився до мінімальних показників від 1886 року через тривалий східний вітер.

Про це повідомило видання Delfi.en.

Найбільш помітне падіння зафіксували на Аландських островах: там рівень води був на 72 сантиметри нижчий за середній, що стало новим рекордом від початку спостережень 1924 року.

Реклама

На латвійському узбережжі ситуація подібна. За інформацією Латвійського центру довкілля, геології та метеорології, рівень моря знизився приблизно до 65 сантиметрів нижче нульової позначки за національною системою висот. У Лієпаї та Вентспілсі показники наблизилися до історичних мінімумів: нижчі значення там фіксували лише у 1937 та 1978 роках відповідно.

У Ризькій затоці рівень води також залишається вкрай низьким. Хоча наприкінці січня 2010 та 2014 років він був ще на 10–20 сантиметрів нижчим, абсолютний мінімум у затоці за весь час спостережень припав на 1959 рік.

Метеорологи попереджають: якщо східний вітер збережеться, рівень води в Балтійському морі може впасти ще на кілька сантиметрів. Водночас фахівці зазначають, що такі умови можуть бути корисними для «здоров’я» моря. Зі зміною вітру на захід до Балтики надходитиме чистіша, солоніша й насиченіша киснем вода з Північного моря. Востаннє подібний значний приплив фіксували 2014 року.

Через низький рівень води Агентство з охорони довкілля Естонії зберігає попередження про складні умови судноплавства в Ризькій затоці та між естонськими островами. Аналогічні застереження діють і для узбережжя Фінляндії.

Реклама

Крім того, льодовий покрив у Балтійському морі зараз є найбільшим від 2018 року. За прогнозами, у найближчі тижні площа криги може стати найбільшою від 2011 року.

Нагадаємо, хоча з космосу Земля має вигляд суцільної «блакитної кулі», насправді колір води суттєво відрізняється залежно від глибини, складу та наявності домішок. Вчені визначили, де на планеті найчистіші та найсиніші води.