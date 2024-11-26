Рекордне танення льодовиків Антарктики: світ стоїть перед кліматичною катастрофою

Якщо людство не вживе термінових заходів для скорочення викидів парникових газів, підйом рівня світового океану на десятки метрів може стати реальністю, застерігають вчені. Це матиме катастрофічні наслідки для прибережних міст та інфраструктури по всьому світу.

Про це заявили вчені на Австралійській конференції з дослідження Антарктики.

Особливу увагу дослідників привертає Східно-Антарктичний крижаний щит, який раніше вважався стабільним. Нині він демонструє ознаки прискореного танення через глобальне потепління. Підвищення температури океану та атмосфери, а також частіші екстремальні погодні явища посилюють цей процес.

За останні 30 років рівень світового океану вже зріс більш ніж на 10 сантиметрів, і ключовим фактором цього є танення льодовиків Антарктики. Науковці попереджають, що без термінових заходів до 2100 року океан може піднятися на 80 сантиметрів або більше, що призведе до затоплення багатьох прибережних міст.

Дослідники наполягають на необхідності негайного зниження викидів парникових газів. Вони наголошують, що кожне підвищення глобальної температури, навіть на частку градуса, може спричинити незворотні наслідки для клімату планети.

Нагадаємо, що ввечері вівторка, 26 листопада, до Землі наблизиться великий астероїд під назвою 2006 WB, розміром з футбольне поле. Космічний об'єкт пролетить повз нашу планету на відстані менш ніж 900 тисяч кілометрів.