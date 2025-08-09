Рекордне зближення з Сонцем: NASA оприлюднило неймовірні знімки

Сонячний вітер / © NASA

NASA оприлюднило найдетальніші знімки Сонця, зроблені на рекордно малій відстані від його поверхні. 24 грудня 2024 року космічний апарат Parker Solar Probe пройшов крізь атмосферу зірки, наблизившись до неї на 6,1 мільйона кілометрів. Під час цього зближення зонд зафіксував сонячний вітер — потік заряджених частинок, що вивільняються Сонцем і можуть розганятися до понад 1,6 мільйона кілометрів на годину.

Про це повідомило видання IFLflscience.

Зйомка безпосередньо поверхні Сонця на такій відстані неможлива: навіть із фільтрами інтенсивне світло могло б пошкодити обладнання. Parker оснащений теплозахисним екраном, здатним витримати температуру понад 1000°C, при цьому всередині апарата підтримується температура близько 29°C. Знімки було отримано за допомогою інструмента WISPR, який фіксує візуальну структуру сонячного вітру.

За словами представників NASA, місія дозволяє спостерігати процеси в атмосфері Сонця та уточнювати прогнози космічної погоди, яка може впливати на роботу технологій на Землі та безпеку астронавтів у космосі. Вчені також сподіваються краще зрозуміти, як утворюється сонячний вітер і як він долає гравітаційне поле Сонця.

Сонячний вітер / © NASA

У 2024 році Parker здійснив ще два близьких прольоти — 22 березня та 19 червня. Наступні заплановані на 15 вересня і 12 грудня. Близькі маневри роблять апарат найшвидшим об’єктом, створеним людиною, в історії космічних польотів.

