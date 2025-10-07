ТСН у соціальних мережах

Рекордні хвилі тепла в океані перестануть бути рідкістю — науковці попереджають про наслідки

Хвиля тепла, що охопила північноєвропейські моря у 2023 році, виявилася рекордною.Нове дослідження свідчить: подібні явища стануть звичними через кліматичні зміни.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Океан

Океан / © Shutterstock

Учені з’ясували, що екстремальні хвилі тепла в океані, подібні до червневої події 2023 року, відбуватимуться дедалі частіше. Дослідження показало: такі явища більше не можна вважати «несподіваними».

Про це повідомило видання PHYS.org.

У червні 2023 року температура води в мілководних морях поблизу Великої Британії протягом 16 днів перевищувала середні значення на 2,9°C. Це стало найвищим показником за весь час спостережень. За словами науковців, через стрімке потепління клімату ймовірність появи подібних морських хвиль тепла різко зросла і нині сягає близько 10% щороку.

Дослідники зосередилися на двох зонах — Кельтському морі біля південного узбережжя Ірландії та центральній частині Північного моря. Якщо у 1993 році ймовірність виникнення хвилі тепла там становила 3,8% та 0,7%, то тепер — 13,8% і 9,8% відповідно.

Фахівці зазначають, що червнева хвиля тепла 2023 року вплинула на процес цвітіння фітопланктону, однак масштаби її наслідків для морських екосистем ще потрібно оцінити. Такі явища можуть викликати стрес у морських організмів і сприяти поширенню бактерій, небезпечних для людини.

Професор Ексетерського університету Адам Скейф зазначив, що результати підтверджують: тривала зміна клімату призводить до збільшення кількості екстремальних погодних явищ.

Науковці також зауважили, що хвиля тепла 2023 року вплинула не лише на морське середовище, а й на клімат Британських островів. Потепління океану підвищило температуру повітря в прибережних регіонах і спричинило збільшення кількості опадів.

Дослідницька команда підкреслює, що необхідні додаткові спостереження, аби визначити довгострокові наслідки морських теплових хвиль для шельфових морів північно-західної Європи.

Нагадаємо, щосекунди ми разом із Землею рухаємося в космосі на величезній швидкості, але не відчуваємо цього. Учені пояснили, чому планета обертається, а ми цього не помічаємо.

