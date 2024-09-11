Рекордний сонячний спалах: сім років потому подія залишається неперевершеною

10 вересня 2017 року на Сонці стався найпотужніший сонячний спалах за всю історію досліджень, який встановив цілу низку рекордів. Жоден з них досі не побитий.

Рівно сім років тому, 10 вересня 2017 року на Сонці стався рекордний за кількома параметрами спалах. Попри загальне збільшення сонячної активності у поточному 11-річному циклі, жоден за спалахів за ці роки не перевищив показники того епічного вибуху на Сонці.

Про це пише Space.

Цикл сонячної активності триває 11 років. За цей період наша зірка поступово стає більш активною, досягає піка, який супроводжується частими спалахами та викидами корональної маси, а потім "заспокоюється".

Пік сонячної активності у попередньому, 24-му циклі припав на 2014 рік. У вересні 2017 року почався період спаду активності нашої зірки. Але раптом на Сонці з'явилася активна область (сонячна пляма) AR 12673, яка вибухнула кількома спалахами найпотужнішого X-класу. Найпомітнішими з них були спалахи 6 та 10 вересня.

Спочатку потужність цих спалахів визначили X8.2 та X9.3. Але після повторного калібрування у 2020 році на підставі фото та відео записів, їх перекласифікували як X13.3 та X11.8.

За всю історію спостережень за Сонцем жоден зі спалахів на його поверхні не був потужнішим за той, що стався 10 вересня 2017 року. Але крім потужності цей вибух встановив ще кілька рекордів, що також досі залишаються непобитими.

Найшвидша поява сонячного спалаху

Сонячні плями – це ділянки поверхні зірки, які виділяються сильнішим магнітним полем та відносно низькою температурою (3500°C порівняно з 5500°C за межами плями). Саме через різницю температур на зображеннях Сонця його плями виглядають темними.

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Зазвичай сонячна пляма після появи існує кілька тижнів. За цей час її магнітне поле постійно змінюється – сильнішає і слабшає. І врешті решт пляма може вибухнути спалахом енергії, у частині випадків одночасно із виверженням корональної маси.

Пляма AR 12673, яка спричинила найпотужніші спалахи, виникла всього за кілька днів. На думку вчених, саме рекордна швидкість зміни магнітного поля Сонця і стала причиною появи надпотужних спалахів.

Найбільше початкове прискорення викиду

Сонячні спалахи — це викид енергії. Близько половини спалахів супроводжуються виверженням плазми, що називається корональним викидом сонячної маси.

Спалах 10 вересня 2017 року спровокував появу величезного коронального викиду, який, на щастя, не був спрямований у бік Землі. До того ж цей викид маси мав найбільше прискорення з усіх відомих та одну з найбільших початкових швидкостей — 4300 км/с.

Сонячний спалах 10 вересня 2017 року зроблений апаратом Solar Dynamics Observatory / Фото: NASA

Найсильніше та найтриваліше гамма-випромінювання

Сонячним спалахам притаманне випромінювання у більшій частині спектра – від радіохвиль до рентгенівських променів. Гамма-промені, найвищі енергетичні довжини хвиль світла, виникають тільки в найпотужніших сонячних спалахах.

Гамма-випромінювання спалаху 10 вересня 2017 року було не тільки найсильнішим, а ще й найтривалішим. На Землі його фіксували понад 12 годин.

Найдовша сонячна буря

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Разом із викидом гамма-випромінювання, подія 10 вересня 2017 року також викликала одну з найбільших сонячних бур. Типовий сонячний спалах триває кілька десятків хвилин, найбільші спалахи X-класу зазвичай фіксуються близько години.

Однак деякі сонячні спалахи, влучно названі "тривалими подіями", можуть існувати набагато довше. Спалах 10 вересня 2017 року став екстремальним прикладом таких подій. Він тривав понад 24 години.

Найбільш вивчений сонячний спалах

Через те, що сонячна пляма AR 12673 і пов'язані з нею спалахи виникли в період низької сонячної активності, увага всіх дослідників Сонця була зосереджена саме на цих подіях. Спалах 10 вересня 2017 року вивчили найкраще за будь-який інший за всю історію досліджень. Отже, коли ця подія вже стала історією, вона здобула ще один рекорд – найбільша кількість наукових публікацій, присвячених дослідженню сонячного спалаху.

Наступний період пікової сонячної активності очікується у 2025 році. За прогнозами вчених, у найближчі три роки на Сонці можуть виникнути надпотужні спалахи, корональні викиди та сонячні бурі. Але чи будуть побиті рекорди події 7-річної давнини, покаже лише час.

The first of these flares occurred on September 6th 2017, and was heavily saturated in hot wavelength observations from the Solar Dynamics Observatory's Atmospheric Imaging Assembly. But check out that gorgeous slinky of #SolarFlare loops! pic.twitter.com/Wl6i5JPeBM — Dr. Ryan French (@RyanJFrench) May 20, 2024

Нагадаємо, Сонце наближається до піка активності у своєму 11-річному циклі, що загрожує нашій планеті магнітними бурями, відключеннями електрики та перебоями зв'язку. Експерти попереджають, що наступного року на Землю чекають дедалі сильніші сонячні шторми та магнітні бурі.

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