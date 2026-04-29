Рекордно короткий політ на Марс: астроном знайшов таємний шлях до Червоної планети

За новим маршрутом політ на Марс і назад триватиме 5 місяців замість десяти

Бразильський астроном розробив інноваційний космічний маршрут, який дозволить людству дістатися Марса та повернутися назад на Землю в рекордно короткі терміни. Такого революційного результату науковцю з Державного університету Північного Ріо-де-Жанейро вдалося досягти завдяки детальному моделюванню траєкторії польоту на основі ранніх орбітальних даних навколоземного астероїда 2001 CA21.

Про це пишеє Gizmodo.

Астероїд замість традиційних розрахунків

Зазвичай космічним кораблям потрібно від семи до десяти місяців, аби подолати прямий шлях до нашої сусідньої планети, причому запуски здійснюються раз на 26 місяців під час так званого марсіанського протистояння.

Дослідник Марсело де Олівейра Соуза вирішив перевірити, чи існують приховані шляхи в Сонячній системі, і звернув увагу на орбіту астероїда 2001 CA21, яка перетинає шляхи обох планет. Вчений шукав маршрут, що залишався б у межах п’яти градусів від нахилу космічного каменю, оскільки його високоексцентрична траєкторія дозволяє здійснити значно пряміший переліт до цілі.

Ідеальне вікно для космічного запуску

Проаналізувавши найближчі марсіанські протистояння у 2027, 2029 та 2031 роках, астроном з’ясував, що лише у 2031 році геометрія руху планет ідеально збігатиметься з орбітальною площиною астероїда. За розрахунками фахівця, саме в цей період відкриються два можливі профілі для місій туди й назад загальною тривалістю лише 153 та 226 днів.

Автор дослідження наголошує, що ці розрахунки не лише заощадять сотні днів польоту, а й доводять, що астероїди можуть бути не лише загрозою для Землі, але й потужним навігаційним інструментом для майбутніх міжпланетних подорожей.

Нагадаємо, марсохід Curiosity виявив на схилах гори Шарп унікальні скельні утворення, які нагадують гігантське павутиння. Ці структури свідчать про те, що вода зберігалася в надрах планети значно довше, ніж припускали вчені.

