Рекордний політ в історії: "Артеміда-2" облетіла Місяць, що побачили астронавти

Екіпаж місячної місії «Артеміда-2» віддалився від Землі далі, ніж будь-коли в історії людства.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Корабель Orion розпочав зворотну траєкторію та прямує до Землі / © Associated Press

Екіпаж місячної місії «Артеміда-2» надіслав на Землю унікальні знімки, зроблені під час семигодинного прольоту навколо Місяця.

NASA опублікувало знімки.

Перший знімок фіксує сонячне затемнення — Місяць на 53 хвилини закрив Сонце від астронавтів. Щоб безпечно спостерігати за явищем, екіпаж одягнув захисні окуляри. Під час прольоту астронавти також зафіксували шість світлових спалахів на поверхні Місяця — імовірно, сліди падіння метеоритів.

Унікальне фото затемнення / © Associated Press

Друге фото — «захід Землі», знятий під час обльоту. Кадр перегукується зі знаменитим «Сходом Землі», який астронавт Білл Андерс зробив 58 років тому на борту «Аполлона-8».

Астронавти побачили й краєвиди зворотного боку Місяця / © Associated Press

Третій знімок показує зворотний бік Місяця з басейном Орієнтале — кратером діаметром близько 965 км. Поруч видно два менші кратери, яким екіпаж запропонував назви «Інтегріті» та «Керол». Остання — на честь дружини астронавта Ріда Вайзмена, яка померла від раку 2020 року.

Місяць, фото зроблено екіпажем місії / © Associated Press

У момент прольоту за Місяцем корабель Orion тимчасово втратив зв’язок із Землею. Найближча точка до поверхні супутника — близько 6 500 км.

Що відомо про місію «Артеміда-2»

Місія «Артеміда 2» стартувала в ніч проти 2 квітня з Космічного центру Кеннеді на борту SLS — найпотужнішої ракети в історії NASA. На борту четверо астронавтів: Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та канадець Джеремі Гансен.

Місія «Aртеміда -2» завершила проліт довкола дальньої сторони Місяця і розпочала рух назад до нашої планети. Шлях назад займе близько чотирьох днів: очікується, що астронавти приводняться у Тихому океані біля західного узбережжя США 11 квітня.

Досі рекорд відстані від Землі належить астронавтам місії «Аполлон-13», які у квітні 1970 року перебували за 400 171 км від нашої планети.

У NASA оцінюють, що це може перевершити рекорд, встановлений «Аполлоном-13» 1970 року, залежно від точного часу і траєкторії.

