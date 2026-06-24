Релігійні ритуали діють на мозок як наркотики: що виявили вчені

Релігія / © unsplash.com

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Релігійні обряди, які практикують у різних країнах світу, можуть впливати на мозок через механізми, пов’язані з вивільненням природних опіоїдів. Саме ці речовини відповідають за відчуття задоволення, винагороди та зменшення болю.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Науковці дійшли висновку, що участь у релігійних обрядах — зокрема хрещеннях, бат-міцвах і богослужіннях — може запускати в організмі механізми, пов’язані з природною опіоїдною системою. Ці ж механізми залучені до формування почуття емоційної близькості, довіри та соціального зв’язку.

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Автори роботи вважають, що отримані дані підтримують теорію, згідно з якою релігійні ритуали могли сформуватися як спосіб об’єднання великих груп людей. На відміну від тісних особистих контактів, які історично допомагали створювати міцні соціальні зв’язки в невеликих спільнотах, колективні церемонії дають змогу підтримувати відчуття єдності серед значно більшої кількості людей.

Для дослідження вчені залучили 265 дорослих учасників із 24 релігійних громад Великої Британії та Бразилії. Серед британських учасників були представники різних християнських конфесій, зокрема римо-католики, англікани, методисти, баптисти та євангелісти.

Попри відмінності між обрядами, усі досліджені служби мали спільні риси: молитви, спільний спів, виступи духовних лідерів, хвилини тиші та спілкування між вірянами.

До початку церемоній і після їх завершення учасники оцінювали рівень довіри до членів громади, відчуття близькості з ними та свій емоційний стан. Також дослідники перевіряли больовий поріг — показник, який часто використовують для непрямої оцінки активності природної опіоїдної системи.

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Аналіз результатів показав, що після участі в релігійних обрядах люди частіше повідомляли про посилення почуття довіри, близькості та зв’язку з іншими членами громади. Також вони відзначали більше позитивних емоцій і менше негативних переживань.

Ще одним результатом стало підвищення больового порогу. У середньому учасники могли терпіти біль довше після завершення ритуалу, ніж до нього. На думку дослідників, це може свідчити про посилення активності системи, яка відповідає за вивільнення природних опіоїдів у мозку.

Дослідники зауважили, що відчуття соціальної близькості було пов’язане одразу з кількома чинниками: позитивними емоціями, відчуттям духовного зв’язку з Богом і підвищенням больового порогу. Останній показник вважають одним із маркерів активації мю-опіоїдів — речовин, які беруть участь у процесах знеболення, винагороди та отримання задоволення.

Науковці додають, що ці результати узгоджуються з теорією соціальної прив’язаності. Вона передбачає, що взаємодія з близькими людьми може викликати природний опіоїдний ефект, який супроводжується відчуттям безпеки, тепла та емоційної близькості.

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Дослідження не ставило за мету безпосередньо порівнювати релігійні ритуали з уживанням наркотиків. Однак в статті зазначається, що наркотичні речовини також впливають на опіоїдні механізми мозку. Зокрема, героїн, морфін і деякі рецептурні знеболювальні взаємодіють із природними опіоїдними рецепторами, тоді як алкоголь, нікотин і канабіс можуть стимулювати організм до вивільнення власних природних опіоїдів.

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