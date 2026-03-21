Дерев’яна балка. Фото: Gemeente Wijk bij Duurstede/Facebook

У місті Вейк-бай-Дурстеде в Нідерландах під час планових робіт із заміни каналізації та дренажу виявили велику дерев’яну балку, яка може бути фрагментом стародавнього судна. Попередньо знахідку відносять до каролінгського періоду — приблизно 700–800 років нашої ери.

Про це повыдомило видання Arkeonews.

Деревину помітили під час робіт, коли вона виступала із ґрунту та привернула увагу волонтера. Міська влада оперативно залучила археологів для оцінки потенційної історичної цінності знахідки.

За попередніми спостереженнями, балка має близько 3,2 метра завдовжки та приблизно 30 сантиметрів завтовшки. На її поверхні видно вирізи, сліди обробки та форму, які відповідають технологіям кораблебудування. Фахівці припускають, що вона могла бути частиною несучого каркасу судна.

Поруч із деревиною археологи також виявили фрагменти кераміки. Це може свідчити про те, що знахідка належить до ширшого археологічного контексту.

Артефакт уже вилучили та помістили до спеціальних умов зберігання, щоб запобігти висиханню і пошкодженню структури. За словами археологині Анн де Хуп, балка могла бути більшою, однак до наших днів збереглася лише її частина.

Попереднє датування пов’язують із каролінгською епохою — періодом правління Карла Великого та його наступників. У цей час річкові шляхи, зокрема Рейн і його притоки, відігравали ключову роль у торгівлі та комунікації. Сам Вейк-бай-Дурстеде розташований на місці давнього Дорестада — одного з найбільших торговельних центрів раннього середньовіччя, який функціонував у VII–IX століттях.

Через цей центр проходили важливі торговельні маршрути, що з’єднували франкські території зі скандинавськими та північноморськими регіонами. Тут перевозили різні товари — від кераміки та текстилю до металів і предметів розкоші.

«Потенційна ідентифікація компонента корабля з цього періоду добре узгоджується з історичною роллю міста. Це також підвищує ймовірність того, що деревина може бути пов’язана не лише з каролінгською торгівлею, але й з ранньою діяльністю вікінгів, оскільки скандинавські торговці та загарбники все частіше взаємодіяли з каролінгськими територіями, а іноді й самі були ціллю в них протягом VIII та IX століть», — йдеться в статті.

Водночас археологи наголошують, що остаточні висновки робити зарано. Існує альтернативна версія, за якою балка може належати до пізнішого типу суден — зокрема когів, що активно використовувалися у Північній Європі в XIII–XIV століттях і були важливими для торгівлі в межах Ганзейського союзу.

Щоб точно визначити вік деревини, дослідники проведуть дендрохронологічний аналіз — дослідження річних кілець дерева. Цей процес разом із очищенням і детальним документуванням може тривати кілька місяців.

Подібні знахідки у Вейк-бай-Дурстеде є рідкісними, а підтверджених залишків кораблів епохи вікінгів раніше в регіоні не фіксували. Місцевий музей Дорестада вже заявив про зацікавленість у подальшій експозиції артефакта після завершення досліджень.

Знайдена балка залишається важливим археологічним об’єктом, який може допомогти краще зрозуміти розвиток суднобудування, торговельних мереж і культурних зв’язків у ранньосередньовічній Європі.

