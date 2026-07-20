Статуя Будди. Фото: Appaji/CC BY 2.0

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Під час ремонту дренажної системи в одному з храмів Таїланду робітники несподівано виявили під стародавньою статуєю Будди скарб віком близько 1300 років. Археологи знайшли десятки золотих, срібних і бронзових артефактів, які, за попередніми оцінками, належать до періоду Двараваті.

Про це повідомило видання Daily Galaxy.

Артефакти знайшли під час консерваційних робіт у храмовому комплексі Ват Тхаммачак Сема Рам, де розташована археологічна пам’ятка Пхра Нон — одна з найдавніших і найдовших статуй лежачого Будди в Таїланді. Пісковикова скульптура завдовжки близько 12 метрів, за оцінками дослідників, датується приблизно 657 роком нашої ери.

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Під час облаштування дренажної системи робітники копали землю на глибині понад один метр і натрапили на керамічну посудину. Усередині неї зберігалися 33 предмети із золота, срібла та бронзи. Серед знахідок були золоті каблучки, срібні сережки та бронзові сережки у формі кілець.

У Департаменті образотворчих мистецтв зазначили, що бронзові прикраси за своїми особливостями відповідають артефактам періоду Двараваті, які раніше знаходили в інших частинах Таїланду. Після першої знахідки археологи розширили розкопки навколо статуї та виявили ще три групи стародавніх предметів.

Скарб. Фото: Департамент образотворчих мистецтв Таїланду.

Одним із найцінніших артефактів став прямокутний золотий лист із рельєфним зображенням Будди, який сидить у позі проповіді. Виріб виконано в техніці репусе. На ньому Будду зображено зі спіральними кучерями, великим німбом, видовженими мочками вух і мантією, що прикриває одне плече. У верхньому правому куті золотого листа є невеликий отвір. За словами генерального директора Департаменту образотворчих мистецтв Фаномбута Чантрахота, це може свідчити, що артефакт підвішували або використовували як декоративний елемент.

Золота рельєфна табличка із зображенням Будди. Фото: Департамент образотворчих мистецтв Таїланду.

Крім того, дослідники знайшли ще один декоративний металевий лист, виготовлений зі сплаву свинцю та олова. На ньому зображено Будду, який стоїть у межах аркоподібної рамки, а поруч — дві людські постаті. Один із персонажів зберігся погано, тоді як інший, на думку археологів, може бути тайським зображенням індуїстського бога Брахми.

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Ще однією важливою знахідкою стали складені металеві листи, заховані в ущільненій глині між шарами цементу. Через їхній пошкоджений стан фахівці поки не можуть визначити точну кількість артефактів і повністю ідентифікувати нанесені на них зображення. Особливий інтерес археологів викликало те, що ці предмети лежали за головою статуї Будди.

Як пояснив Фаномбут Чантрахот, таке розташування може свідчити, що артефакти залишили як ритуальне підношення під час будівництва або використання святині відповідно до релігійних традицій того часу.

Нині всі знайдені предмети передали до Національного музею Фімай. Там їх досліджують, описують, каталогізують і проводять роботи зі збереження крихких історичних артефактів.

Нагадаємо, під товщею мулу на дні Адріатичного моря археологи знайшли кам’яну дорогу, якою люди ходили майже 7000 років тому. Вона привела дослідників до нових подробиць про затоплене неолітичне поселення біля острова Корчула.

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