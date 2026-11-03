Репетиція апокаліпсиса: як Супер-Ель-Ніньйо допоможе вченим зазирнути у кліматичне майбутнє Землі

Супер-Ель-Ніньйо спричинить температурний шок для Світового океану / © Фото з відкритих джерел

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У тропічній частині Тихого океану стрімко зростає температура поверхневої води — формується надзвичайно потужне явище Ель-Ніньйо, пік якого очікують у грудні 2026 року. Воно може вплинути на погоду в різних частинах світу, посилити посухи та повені, підвищити рівень моря й завдати шкоди морським екосистемам. Водночас масштабне природне явище стане рідкісною можливістю для вчених поспостерігати за реакцією океану на екстремальне тепло.

Про це пише Gizmodo з посиланням на розмови з океанографом Ясіром Едеббаром, морським екологом Джоном Бруно та кліматологом Зіком Гаусфатером.

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Супер-Ель-Ніньйо може побити температурні рекорди

Ель-Ніньйо — це природне кліматичне явище, пов’язане з періодичним підвищенням температури поверхні води в центральній та східній частинах тропічного Тихого океану. Воно впливає на циркуляцію атмосфери, а тому змінює температурні та опадові режими в різних регіонах планети.

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Нинішній епізод розвивається особливо швидко. Японське метеорологічне агентство повідомило, що у вересні 2026 року температурна аномалія в районі Niño 3 сягнула +4°C — це перевищило попередній рекорд +3,6°C, зафіксований у грудні 1997 року.

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) також прогнозує надзвичайно сильне явище. За її оцінкою, середня температурна аномалія в районі Niño 3.4 у жовтні–грудні може становити близько +3,7°C, а пік очікується приблизно в грудні. Це прогноз для іншої ділянки Тихого океану, ніж показник японського агентства.

Наслідки можуть відчуватися далеко за межами Тихоокеанського регіону: Ель-Ніньйо здатне змінювати розподіл опадів, підвищувати ризик посух і повеней та сприяти аномально високим температурам. ВМО очікує, що явище зберігатиметься щонайменше до лютого 2027 року.

Чому вчені називають Ель-Ніньйо природним експериментом

Попри небезпеку, масштабне потепління Тихого океану відкриває для дослідників можливість вивчити процеси, які складно відтворити в лабораторії. Йдеться про те, як підвищення температури впливає на морські організми, популяції та цілі екосистеми.

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«Я одночасно дуже занепокоєний цим Ель-Ніньйо і дуже схвильований ним», — сказав Gizmodo Ясір Едеббар, науковий співробітник Інституту океанографії Скріппса Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. За його словами, це унікальна можливість перевірити численні гіпотези та припущення про те, як працює Ель-Ніньйо.

Раніше науковці переважно використовували супутникові спостереження за температурою океану та концентрацією хлорофілу, а також автономні буї системи Argo, які вимірюють температуру й солоність води. Тепер до них додалися біогеохімічні поплавці BGC-Argo. Вони можуть занурюватися приблизно на 2000 метрів і вимірювати не лише температуру, а й концентрацію хлорофілу, кисню та нітратів.

Ці показники допоможуть дослідити, як під час потужного Ель-Ніньйо змінюються поживні речовини, вироблення кисню та активність фітопланктону. Саме він лежить в основі багатьох морських харчових ланцюгів, тому зміни в його кількості можуть впливати на інші види та функціонування цілих екосистем.

Для спостережень також важливі дві супутникові місії NASA. Супутник PACE допоможе відстежувати зміни у спільнотах планктону та фітопланктону, а SWOT — досліджувати висоту поверхні океану й невеликі циркуляційні процеси, зокрема вихори та турбулентні потоки. Поєднання цих даних дасть змогу побачити, як біологічні процеси пов’язані з рухом води.

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Як потепління впливає на морські екосистеми

Морський еколог Джон Бруно пояснює, що Ель-Ніньйо створює умови для природного експерименту: в одних районах океану виникають локальні ділянки надзвичайно теплої води, тоді як сусідні залишаються менш прогрітими. Це дозволяє порівнювати реакцію організмів у різних умовах і спостерігати за змінами не в лабораторному акваріумі, а в природному середовищі.

«Це природний експеримент того, як потепління океану — спричинене діяльністю людини — впливатиме на організми, популяції, види та цілі екосистеми», — зазначив Бруно.

Особливий інтерес становлять коралові рифи. Через надмірне тепло корали втрачають симбіотичні водорості, які забезпечують їх поживними речовинами та надають характерного забарвлення. Це призводить до знебарвлення, а за тривалого теплового стресу — до загибелі коралів. Спостереження за рифами під час нинішнього Ель-Ніньйо допоможуть зрозуміти, наскільки вразливими вони є до екстремальних температур.

Також науковці зможуть оцінити, наскільки ефективними є програми відновлення рифів та інші заходи захисту прибережних громад, рибальства й інфраструктури від наслідків потепління.

Чи допоможе явище краще прогнозувати кліматичні зміни

Ель-Ніньйо може дати дослідникам нові дані про вуглецевий цикл — обмін вуглецем між океаном, атмосферою та живими організмами. Коли вода нагрівається, вона поглинає менше вуглекислого газу. Водночас посухи та лісові пожежі вивільняють вуглець, який раніше зберігався в рослинності та ґрунтах, а рослини через нестачу вологи поглинають його менше.

Кліматолог Зік Гаусфатер зауважив, що додаткові спостереження допоможуть з’ясувати, як природні поглиначі вуглецю реагують на вищі температури. Це важливо для прогнозування майбутніх змін клімату та розуміння того, як екосистеми планети впораються з подальшим потеплінням.

Водночас Ель-Ніньйо не є точним аналогом антропогенної зміни клімату: ці процеси мають різні механізми та створюють різні картини потепління. Однак нинішнє явище відбувається на тлі вже підвищених глобальних температур, тому дає змогу дослідити, як природна кліматична мінливість взаємодіє з потеплінням, спричиненим діяльністю людини.

Чому науковці побоюються втратити цю можливість

Дослідники наголошують, що для повноцінного вивчення Ель-Ніньйо недостатньо лише зафіксувати його пік. Потрібно спостерігати за океаном і після завершення явища, щоб зрозуміти, як відновлюються морські екосистеми та які зміни залишаються надовго.

Однак науковців непокоїть фінансування дослідницьких програм. За словами Едеббара, кошти на мережу біогеохімічних поплавців BGC-Argo можуть закінчитися вже в листопаді. Це створює ризик втрати важливих спостережень саме тоді, коли океан переживає виняткове кліматичне навантаження.

Морський еколог Джон Бруно також заявив про труднощі з фінансуванням досліджень у США. За його словами, частину грантів заморозили або скасували, а деякі науковці не змогли отримати термінову підтримку для роботи, пов’язаної з нинішнім Ель-Ніньйо.

Учені сподіваються, що нові дані допоможуть краще зрозуміти реакцію океану на екстремальне тепло та підготуватися до майбутніх кліматичних змін. Але для цього важливо не лише скористатися рідкісною нагодою, а й зберегти системи спостереження, які дозволяють її не втратити.

Як супер-Ель-Ніньйо змінює океан і клімат

Океанічні течії переносять тепло, воду та поживні речовини між різними частинами планети, впливаючи на клімат далеко за межами регіонів, де вони проходять. Науковців непокоять ознаки ослаблення двох масштабних систем океанічних течій — Атлантичної меридіональної перекидної циркуляції та Антарктичної проміжної води. Зміни в їхній роботі можуть позначитися на погоді, зимових температурах і режимі опадів у різних регіонах світу.

Потужне Ель-Ніньйо здатне посилювати посухи в тропічних регіонах, де висихання рослинності підвищує ризик масштабних пожеж. Особливо вразливою є Амазонія: тривала нестача опадів може призвести до загибелі дерев, вивільнення накопиченого в лісах вуглецю та подальшого погіршення кліматичної ситуації. Загроза перетворення частини Амазонії на савану стає особливо серйозною, якщо посухи повторюватимуться.

Ще один наслідок надзвичайно сильного Ель-Ніньйо — зростання температури морської води, що створює небезпеку для коралових рифів і прибережних екосистем. Масштабні теплові аномалії можуть спричинити знебарвлення коралів, а також вплинути на рибальство та життя людей, які залежать від морських ресурсів. Які країни найбільше ризикують постраждати від повеней, спеки та пожеж через нинішнє кліматичне явище, науковці оцінюють з огляду на вже зафіксовані зміни та прогнози на 2027 рік.

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