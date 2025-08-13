Революція у стоматології: вчені знайшли неочікуваний спосіб відновлення "голівудської посмішки"

Вчені винайшли спосіб відновлювати зуби за допомогою кератину з волосся

Вчені з Королівського коледжу Лондона (King’s College London) вважають, що розв’язання проблеми пошкодженої зубної емалі весь час було у нас на очах, а точніше — на голові. Дослідники виявили, що кератин, фіброзний білок, що міститься у волоссі, може стати ключем до відновлення і захисту наших зубів.

Про результати цього дослідження, опубліковані в журналі Advanced Healthcare Materials, пише LADBible.

Результати дослідження демонструють, що кератинові процедури повністю зупиняють ерозію емалі. На відміну від фторвмісних зубних паст, які лише уповільнюють цей процес, нова технологія може запропонувати «трансформативну альтернативу» традиційним стоматологічним методам. За словами науковців, ця технологія може стати доступною для широкої громадськості протягом найближчих 2-3 років.

Як працює інноваційна технологія

Вчені виявили, що коли кератин контактує з мінералами, які природно містяться в слині, він утворює щільний мінеральний шар. Цей шар імітує структуру та функції природної емалі.

Для свого експерименту команда дослідників виділила кератин з овечої вовни. Вони помітили, що при нанесенні на поверхню зуба кератин утворює міцний, кристалоподібний «каркас». Цей каркас притягує іони кальцію та фосфату, що містяться у слині, і з часом навколо зуба формується захисне покриття, схоже на емаль.

«Кератин пропонує трансформативну альтернативу сучасним стоматологічним методам лікування. Ця технологія долає розрив між біологією та стоматологією, надаючи екологічно чистий біоматеріал, який відтворює природні процеси», — пояснила Сара Гамеа, дослідниця та перша авторка дослідження.

Чим кератин кращий за фтор і пломби

Зубна емаль — це тонка і тверда оболонка, що покриває наші зуби, але вона може руйнуватися з часом через вживання кислої їжі та напоїв, старіння або погану гігієну. На відміну від кісток і волосся, емаль не відновлюється самостійно, і її втрата робить зуби чутливими, болісними та може призвести до їх втрати. Хоча фтор допомагає, нові кератинові процедури показують значно кращі результати.

Головна перевага кератину — у його природному походженні та екологічності.

«Він не тільки екологічно чистий, оскільки його можна отримати з біологічних відходів, як-от волосся та шкіра, а й усуває потребу в традиційних пластикових смолах, що зазвичай використовуються у відновлювальній стоматології. Вони токсичні та менш довговічні», — зауважила Сара Гамеа.

Доктор Шеріф Ельшаркаві, старший автор дослідження, додав: «Ми вступаємо в захопливу еру, де біотехнології дозволяють нам не просто лікувати симптоми, а й відновлювати біологічні функції, використовуючи власні матеріали організму».

Експерти розглядають можливість додавання кератину до зубних паст для щоденного використання або у вигляді професійного гелю для більш точкового відновлення. Хоча це не означає, що слід найближчим часом їсти власне волосся, не варто дивуватися, якщо невдовзі на полицях магазинів з’являться зубні пасти з кератином.

Нагадаємо, Вчені відкрили нову клітинну органелу, яка може змінити уявлення про хвороби. Раніше невідома структура, що отримала назву геміфузома, може виявитися життєво важливою для нашого здоров’я і вже додана до підручників з анатомії.