Революція у зв’язку: створено 6G-чип зі швидкістю понад 100 Гбіт/с

Дослідники з Пекінського та Міського університетів Гонконгу презентували перший у світі мультичастотний чип 6G, здатний забезпечувати швидкість мобільного інтернету понад 100 Гбіт/с.

Про це повідомляє TechXplore.

Розробка працює у надширокому діапазоні від 0,5 до 115 ГГц та має розмір усього 11×1,7 мм. Один такий чип може замінити одразу дев’ять окремих радіосистем. Його ключові компоненти розміщені на наноплівковій основі з ніобату літію.

Технологія базується на перетворенні бездротових сигналів в оптичні, а потім — у стабільні радіочастоти від мікрохвиль до терагерцових хвиль. Під час випробувань система змогла перебудовувати частоту до 6 ГГц за 180 мікросекунд, що забезпечує надшвидке з’єднання з низькою затримкою.

Крім того, чип може інтегруватися зі штучним інтелектом, який оптимізує роботу мереж у реальному часі.

Попри значний технологічний прорив, розробка все ще перебуває на ранньому етапі. Очікується, що комерційні мережі 6G почнуть з’являтися близько 2030 року.

