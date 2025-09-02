ТСН у соціальних мережах

Наука та IT
133
1 хв

Революція у зв’язку: створено 6G-чип зі швидкістю понад 100 Гбіт/с

Новий чип здатен замінити дев’ять радіосистем, підтримує понад 100 Гбіт/с і стане основою для майбутніх мереж 6G.

Наталія Магдик
Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © Pixabay

Дослідники з Пекінського та Міського університетів Гонконгу презентували перший у світі мультичастотний чип 6G, здатний забезпечувати швидкість мобільного інтернету понад 100 Гбіт/с.

Про це повідомляє TechXplore.

Розробка працює у надширокому діапазоні від 0,5 до 115 ГГц та має розмір усього 11×1,7 мм. Один такий чип може замінити одразу дев’ять окремих радіосистем. Його ключові компоненти розміщені на наноплівковій основі з ніобату літію.

Технологія базується на перетворенні бездротових сигналів в оптичні, а потім — у стабільні радіочастоти від мікрохвиль до терагерцових хвиль. Під час випробувань система змогла перебудовувати частоту до 6 ГГц за 180 мікросекунд, що забезпечує надшвидке з’єднання з низькою затримкою.

Крім того, чип може інтегруватися зі штучним інтелектом, який оптимізує роботу мереж у реальному часі.

Попри значний технологічний прорив, розробка все ще перебуває на ранньому етапі. Очікується, що комерційні мережі 6G почнуть з’являтися близько 2030 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що конфлікт між мобільним зв’язком (від 2G до 6G) та астрономією загрожує цивілізації серйозними збоями, якщо не вжити заходів.

