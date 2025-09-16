Революційна система безпеки: інженери придумали спосіб, як вижити в авіакатастрофі

Система безпеки REBIRTH забезпечить літак кевларовими подушками безпеки, щоб пом’якшити падіння

Авіакатастрофи, хоч і трапляються рідко, завжди викликають страх і відчуття безпорадності, адже зазвичай мало кому вдається вижити після падіння літака. Але тепер у тих, хто наважується подорожувати повітрям, буде набагато більше шансів зберегти життя у випадку авіакатастрофи.

Про це пише видання Popular Science.

Цього року пасажирський літак Air India, що прямував до Лондона, зазнав катастрофи через 30 секунд після зльоту, внаслідок відключення подачі палива до двигунів. На борту перебувало 242 людини, але дивом вижив лише один чоловік. Крім того загинули десятки людей на землі, адже літак впав у густонаселеному житловому районі.

Ця трагедія стала найсмертоноснішою за десятиліття. Інженери з Індії, вражені цією катастрофою, розробили новаторську систему безпеки під назвою Project REBIRTH, що, на їхню думку, може запобігти таким смертоносним наслідкам. Вона передбачає встановлення на літак величезних зовнішніх подушок безпеки, керованих штучним інтелектом.

Як працює система REBIRTH

Систему безпеки REBIRTH розробили для того, аби мінімізувати втрати у разі авіакатастрофи. Це багатошаровий комплекс, який можна встановити не тільки на нові, а й на вже наявні літаки. Він складається з набору сенсорів, що постійно відстежують стан польоту, як-от висоту, швидкість, статус двигунів, напрямок та навіть реакцію пілотів. Усі дані аналізуються бортовою системою штучного інтелекту, яка визначає, чи неминуча катастрофа. Якщо система визначить, що аварія неминуча і до землі залишається менше ніж 3000 футів, вона активує розгортання подушок безпеки.

У разі активації системи, з носа, фюзеляжу і хвоста літака вистрілюють масивні подушки безпеки. Усе це відбувається менш ніж за дві секунди. Ці «розумні» подушки складаються з декількох шарів кевлару, поліуретану, зайлону та інших матеріалів, які були спеціально підібрані для поглинання енергії удару. Крім того, внутрішнє покриття подушок має шар так званих «неньютонівських рідин», які ще більше поглинають силу удару. Якщо двигуни ще працюють, вони автоматично вмикають зворотну тягу, що допомагає уповільнити літак на 8-20% перед зіткненням.

Після удару система автоматично викидає інфрачервоний маяк, транслює GPS-координати та спалахує миготливими вогнями. Це допомагає рятувальникам швидко знайти місце аварії. Комп’ютерне моделювання показує, що система може зменшити силу удару на понад 60%.

«REBIRTH — це більше, ніж інженерія, це відповідь на горе. Це обіцянка, що виживання можна спланувати, і що навіть після невдачі може бути другий шанс», — пишуть інженери.

Застереження експертів щодо REBIRTH

Попри результати, що насправді надихають, система REBIRTH досі перебуває на ранніх етапах тестування. Авіаційний експерт Джефф Едвардс, засновник консалтингової компанії AVSafe, вважає, що концепція має потенціал, але водночас висловлює деякі застереження.

Найбільше занепокоєння викликає додаткова вага системи. Хоча подушки та зворотні двигуни мають зменшити силу удару, цей ефект може бути нівельований, якщо система буде настільки важкою, що додасть літаку значної ваги та збільшить опір повітря.

«Вже лише вага REBIRTH була б серйозною проблемою для літака», — сказав Едвардс.

Крім того, залишаються питання щодо ефективності системи штучного інтелекту. Хоча AI може визначити наближення літака до землі та ухвалити рішення про розгортання захисних заходів, Едвардс зазначає, що існує безліч інших змінних, які необхідно враховувати під час посадки за межами аеропорту.

Проєкт REBIRTH номінований на премію Джеймса Дайсона 2025 року, що є свідченням його інноваційності. Якщо винахід переможе у конкурсі, розробники отримають 40 тисяч доларів на подальші дослідження та розробку.

Нагадаємо, найбезглуздіші помилки ШІ відзначатимуть новою премією Дарвіна. Серед номінантів AI Darwin Awards опинились адвокат, письменник, а також такі відомі компанії як OpenAI та McDonald’s.