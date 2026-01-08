АІ від Samsung або інновації у моніторах і ТВ: Виставка CES 2026

Реклама

«Samsung створює більш уніфікований та персоналізований досвід у сфері мобільних пристроїв, візуальних дисплеїв, побутової техніки та сервісів, – зазначив генеральний директор і керівник підрозділу Device eXperience (DX) Т.М. Ро. – Завдяки нашій глобальній екосистемі підключених пристроїв і впровадженню штучного інтелекту в різні категорії, Samsung є лідером у наданні можливостей більш ефективного щоденного використання штучного інтелекту».

Справжній прорив у перегляді телевізору

Аудиторію представили лінійку телевізорів зі штучним інтелектом. Центральне місце в лінійці дисплеїв займає революційний 130-дюймовий Micro RGB. Це нова ера кольорів з найширшим і найдетальнішим спектром, який коли-небудь був представлений у телевізорах Samsung, а його дизайн Timeless Frame мінімізує відволікаючі фактори і дозволяє зображенню зайняти центральне місце зі стриманою елегантністю. Крім того, мікроджерело світла RGB забезпечує безпрецедентну якість зображення, а кожен мікроскопічний червоний, зелений і синій діод світиться незалежно, створюючи колір у найчистішій, найприроднішій формі. У цьому телевізорі ШІ допомагає користувачі отримувати поради щодо того, що подивитися, що приготувати та яку музику послухати.

Для футбольних уболівальників режим AI Soccer Mode Pro забезпечує захопливіший перегляд матчів завдяки налаштуванню зображення та звуку до якості стадіону за допомогою штучного інтелекту. AI Sound Controller Pro дозволяє збільшувати або зменшувати гучність шуму натовпу, коментарів або фонової музики, забезпечуючи персоналізований досвід прослуховування телешоу та фільмів. Користувачі можуть просто робити голосові запити, і будь-який телевізор, оснащений VAC, зокрема Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED та UHD TV, виконає ці запити відповідно до контексту.

Реклама

Лінійка телевізорів 2026 року підтримує HDR10+ ADVANCED, забезпечуючи підвищену яскравість, оптимізацію за жанрами, інтелектуальне згладжування руху, вдосконалене локальне тонове відображення та покращений ігровий досвід.

Проривні розробки для геймерів

Samsung представив свою найсучаснішу лінійку ігрових моніторів Odyssey, які розширюють межі роздільної здатності, частоти оновлення та захопливої візуальної продуктивності. На чолі з першим 6K 3D Odyssey G9 від Samsung, лінійка 2026 року дебютує з першими у світі технологіями дисплеїв для геймерів і розробників, включаючи Odyssey G6 наступного покоління та три нові моделі Odyssey G8.

В основі всіх цих інновацій у сфері дисплеїв лежить найпотужніша на сьогодні операційна система Tizen із гарантією постійного вдосконалення протягом семи років.

Компаньйон для дому: підключені розумні прилади, які супроводжують вас протягом дня

Чолгі Кім, виконавчий віцепрезидент і керівник підрозділу цифрової побутової техніки (DA) компанії Samsung Electronics оголосив, що станом на грудень 2025 року SmartThings обслуговує понад 430 мільйонів користувачів завдяки технології Family Hub. Зокрема, холодильник із підтримкою штучного інтелекту AI Vision усуває чинні обмеження у розпізнаванні продуктів харчування, безперебійно відстежуючи, що кладуть до нього і що виймають, та робить планування харчування та керування продуктами простішим.

Реклама

За допомогою гейміфікованої функції під назвою «Що сьогодні на обід?» деякі холодильники надають рекомендації щодо рецептів на основі того, що є в холодильнику, а також довільні рекомендації, зменшуючи стрес від роздумів про приготування. Після вибору рецепти відображаються у SmartThings Food, де користувачі отримують покрокову інструкцію, яка допоможе їм одразу розпочати приготування. Обраний рецепт можна надіслати на підключені кухонні побутові прилади, щоб безперешкодно розпочати процес приготування. Функція «Відео до рецепта»6 покаже відеоролики з покроковим приготуванням страв.

Samsung також представив FoodNote7 – новий щотижневий звіт, який підсумовує звички користувачів щодо споживання їжі, від найбільш використовуваних інгредієнтів і рекомендацій щодо рецептів до продуктів, які час поповнити. Крім того, функція Now Brief8 включає більше віджетів на екрані Family Hub, а завдяки Voice ID9 може розрізняти членів сім'ї та відображати контент, який відповідає інтересам кожного з них. У підсумку ці функції об'єднуються, щоб протягом тижня надавати різноманітні корисні відомості та інформацію.

Комбінована пральна машина Bespoke AI Laundry Combo позбавляє необхідності переміщувати велику кількість випраної білизни, вирішуючи одну з головних проблем домогосподарств. Цьогорічна модель має швидший цикл прання та покращену ефективність сушіння, а нова парова шафа Samsung Bespoke AI AirDresser розгладжує сорочки за допомогою потужних струменів повітря та пари. Користувачам потрібно лише повісити сорочку і почекати, зменшуючи свої ранкові клопоти.

У будинку допомагає робот-пилосос Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, оснащений процесором Qualcomm Dragonwing™. Активний стерео 3D-сенсор розпізнає рідини, такі як кава, сік або навіть прозорі рідини, в тому числі і воду. Камера допомагає в навігації, а також дозволяє роботу-пилососу виконувати функцію пристрою спостереження, повідомляючи вас про поведінку домашніх тварин і про будь-які підозрілі дії. Користувачі можуть розмовляти зі своїм роботом-пилососом для легкого керування.

Реклама

Дебют просторової вивіски Spatial Signage

Spatial Signage — це 3D-дисплей без окулярів, що забезпечує ефект імерсивності, що забезпечує ефект реального занурення, додаючи багатовимірну глибину до 2D-зображень, створюючи більш захопливі враження від покупок з наявним контентом. Відтак, користувачі можуть дистанційно розміщувати вміст у магазинах на різних пристроях, від яскравих зображень товарів до привабливих рекламних пропозицій.

Утім і це ще не все, тому що технологію Spatial Signage від Samsung Electronics визнали Асоціацією споживчих технологій (CTA)®.