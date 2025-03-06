Революційна сполука, що зупиняє рак, знайдена у звичайному садівництві

Вчені зробили великий прорив у пошуках способів зупинити прогресування раку, відкривши нову сполуку, яка міститься у повсякденному садівництві. Це сталося після того, як австралійські науковці розробили "ДНК-ножиці" для боротьби з раком.

Як пише Daily Star, тепер вчені з Орегонського університету здоров'я і науки (OHSU) відкрили рослинну сполуку, яка може допомогти в боротьбі з раком і розсіяним склерозом. Ця сполука, сульфуретин, блокує фермент, який відіграє ключову роль в обох захворюваннях, пошкоджуючи захисну мієлінову оболонку навколо нейронів – процес, що спостерігається за розсіяного склерозу та деяких видах раку.

Відкриття, яке стало можливим завдяки багаторічним дослідженням студентів Портлендського університету, було детально описано в Journal of Biological Chemistry. У лабораторних тестах сульфуретин успішно пригнічував активність ферменту, пропонуючи потенціал для нових методів лікування.

Ларрі Шерман, доктор філософії, професор Відділу неврології Національного дослідницького центру приматів OHSU, сказав: "Ми вважаємо, що це препарат, який може мати вплив у багатьох різних сферах".

Сполука була знайдена у квітах групою студентів, які роками подрібнювали квіти, щоб виділити і протестувати їхні молекули.

Тепер дослідники планують протестувати сполуку на тваринних моделях, щоб дослідити її ефективність, терапевтичний потенціал та потенційні побічні ефекти для лікування раку та нейродегенеративних захворювань, таких як розсіяний склероз.

Анжела Гоффман, докторка філософії, черниця і професорка хімії, яка вийшла на пенсію на початку цього року, щоб очолити свій монастир, почала працювати з Шерманом десять років тому. Вона сказала: "Спрямовувати студентів на проведення такого роду досліджень допомагає їм у їхній кар'єрі. Це відкриття може бути корисним для лікування хвороби Альцгеймера або інших нейродегенеративних захворювань. Оскільки основна проблема пов'язана з розщепленням гіалуронової кислоти, це може бути корисним для людей".

Нагадаємо, вчені знайшли доказ "прихованої свідомості" у коматозних пацієнтів.

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