"Революційний" феномен води: відкриття може стати основою для створення нових технологій

Відкриття фотомолекулярного ефекту води може вплинути на всі сфери людської діяльності – від прогнозів погоди та зміни клімату до виробництва енергії та опріснення води.

Знання людства про устрій світу та його фізичні закони можуть кардинально змінитися після революційного відкриття, зробленого американськими вченими. Це може призвести до появи нових технологій практично у всіх сферах людської діяльності, де так чи інакше використовується, чи присутня вода.

Про це пише The Independent.

Команда дослідників з Массачусетського технологічного інституту відкрила унікальну властивість води, яка отримала назву "фотомолекулярний ефект". Результати експериментів показали, що вода може випаровуватися без джерела тепла лише під впливом світла.

Це відкриття також допоможе розкрити загадку, над якою вчені морочаться вже 80 років: чому хмари порушують закони фізики та поглинають набагато більше сонячного світла, ніж передбачає теорія.

"Виявлення випаровування води, викликаного світлом, а не теплом, дає нові революційні знання про взаємодію світла та води. Це могло б допомогти нам отримати нове розуміння того, як сонячне світло взаємодіє з хмарами, туманом, океанами та іншими природними водоймищами, впливаючи на погоду і клімат... Це рідкісне і воістину революційне відкриття", – розповів професор Сюлін Руан, який не брав участі у дослідженні.

На думку вчених, відкриття фотомолекулярного ефекту води може змінити розрахунки зміни клімату та прогнозів погоди, а також сприяти створенню ефективніших технологій очищення або опріснення води та вироблення енергії.

"Ми вивчаємо безліч різних напрямків застосування цього феномену. І, звичайно ж, його відкриття вплине на фундаментальну науку, наприклад, на розуміння впливу хмар на клімат, тому що хмари є найневизначенішим аспектом кліматичних моделей", – пояснив співавтор дослідження професор Ган Чен.

Результати дослідження дозволяють припустити, що фотомолекулярний ефект поширений у природі, що фундаментально змінює уявлення науки про те, як відбувається випаровування.

Нагадаємо, фізики розгадали таємницю, чому пісок може "текти" та "застигати".

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