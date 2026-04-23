Річка Колорадо «зникла» на 5 мільйонів років: вчені знайшли пояснення загадки

Річка Колорадо. Фото: Realbrvhrt/CC BY-SA 3.0

Геологи з Каліфорнійського університету заявили, що, ймовірно, розкрили одну з найбільших таємниць Північної Америки — куди зникала річка Колорадо з геологічного літопису на близько 5 мільйонів років.

Про це повідомило видання Discover Wildlife.

На основі геологічних даних вчені встановили, що річка Колорадо існувала на заході сучасного штату Колорадо близько 11 мільйонів років тому. Також відомо, що приблизно 5,6 мільйона років тому вона вперше прорвалася через Великий Каньйон. Однак де саме протікала річка в проміжку між цими подіями, тривалий час залишалося загадкою.

Річка вже давно є предметом наукових суперечок: дослідники не можуть дійти згоди, коли саме вона почала протікати через Великий Каньйон. Нове дослідження свідчить, що раніше Колорадо впадала у велике прадавнє озеро Бідахочі на території сучасної нації Навахо.

Роботу очолив Джон Хе з Каліфорнійського університету. Разом із командою він досліджував зразки пісковику та шукав у них циркони — мікроскопічні кристали, здатні зберігати геохімічну інформацію про своє походження. За допомогою методу детритної цирконової геохронології науковці встановили вік відкладень і простежили, звідки річка приносила осадові породи.

Результати аналізу показали, що відкладення, що утворилися приблизно 6,6 мільйона років тому в озері Бідахочі, мають такі самі геохімічні ознаки, як і осади річки Колорадо вище та нижче за течією.

«Це, у поєднанні з ознаками брижів у шарах гірських порід, досліджених у польових умовах, та скам’янілостями великих видів риб, характерних для швидкоплинних вод, вказувало на потужну річку, що впадає у стоячу воду», — йдеться в статті.

На думку дослідників, Колорадо тривалий час наповнювала озеро водою та осадом, поки воно не переповнилося. Імовірно, після цього вода прорвала природну перешкоду, і річка почала прокладати собі шлях через Великий Каньйон, перетворившись на водну артерію континентального масштабу.

Нині річка Колорадо забезпечує водою понад 40 мільйонів людей на заході США та підтримує існування більш як 150 видів, які перебувають під загрозою зникнення. Вона також є важливим природним середовищем для птахів і великих ссавців, зокрема чорних ведмедів, товсторогів і лосів.

Учені наголошують: версія про те, що річка прорвалася через переповнене озеро, існувала й раніше, однак саме нове дослідження надало вагоміші докази на її користь.

«Мені здається, є щось унікальне й тривожне в тому, що історія планети розгортається перед нашими очима, але ми не можемо її повністю розтлумачити. Ми завжди знали, що Гранд-Каньйон існує — ця масивна, височенна скеляста стіна, — але з кожним днем ми дізнаємося все більше про те, як він утворився», — зазначив Хе.

