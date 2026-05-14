Річка з біблійного пророцтва про Армагеддон висихає: що відбувається з Євфратом

Річка Єфрат. Фото: Керол Раддато/CC BY-SA 2.0

Річка Євфрат, яку в християнській традиції пов’язують із пророцтвами про Армагеддон, продовжує втрачати воду. Останніми днями уривки з Книги Одкровення, де висихання річки описується як одна з подій перед фінальною битвою між добром і злом. Водночас науковці наголошують: нинішня ситуація має цілком реальні причини й пов’язана насамперед із кліматичними змінами та виснаженням водних ресурсів.

Про це повідомило видання Iflscience.

Євфрат є однією з найважливіших річок Близького Сходу. Вона бере початок у Туреччині, протікає територією Сирії та Іраку і впадає до Перської затоки. Разом із Тигром річка відігравала ключову роль у розвитку стародавньої Месопотамії, яку вважають однією з перших «колисок цивілізації». Саме завдяки цим річкам у регіоні могли розвиватися землеробство, торгівля та великі поселення.

Через своє історичне значення Євфрат неодноразово згадується у Біблії. Його пов’язують як із Едемським садом, так і з Книгою Одкровення — єдиною апокаліптичною книгою Нового Заповіту. У 16-му розділі йдеться про те, як ангели виливають на Землю «чаші Божого гніву». Після шостої чаші, згідно з текстом, висихає річка Євфрат, відкриваючи шлях «царям зі сходу».

Уривок також описує демонів, які збирають правителів світу до «великої битви Всемогутнього Бога». Саме через ці рядки сучасні дискусії про обміління Євфрату часто супроводжуються згадками про Армагеддон.

Однак проблема висихання річки не є новою. Ще у 2013 році NASA оприлюднило результати досліджень місії GRACE, яка вивчала зміни запасів води на Землі. Дослідники дійшли висновку, що у басейнах Тигру та Євфрату від 2003 до 2009 року було втрачено приблизно 144 кубічних кілометри прісної води. Це майже відповідає об’єму Мертвого моря.

За оцінками вчених, близько 60% втрат пов’язані з активним використанням підземних вод. Решта — наслідок посух, зменшення кількості опадів та змін клімату. Зокрема, у Сирії за останнє століття температура зросла приблизно на 1 °C, а середній рівень опадів зменшився.

У 2021 році Міністерство водних ресурсів Іраку у своєму звіті попереджало, що через кліматичну кризу та неефективне управління водними ресурсами Євфрат може суттєво пересохнути вже до 2040 року. Для країн регіону це створює серйозні ризики, адже мільйони людей залежать від річки для сільського господарства, питної води та енергетики.

Водночас дослідники біблійних текстів закликають не сприймати уривки з Одкровення буквально. Професор Техаського університету в Остіні Л. Майкл Вайт пояснював, що апокаліптична література була насичена символами й образами, які були зрозумілими саме людям того часу.

За його словами, для мешканців Римської імперії Євфрат мав особливе значення, адже слугував природним кордоном між Римом і Парфянським царством. Тому висихання річки в текстах могло символізувати страх перед війнами або вторгненням зі сходу, а не буквальний сценарій кінця світу.

Крім того, у самій Книзі Одкровення описуються й інші масштабні катастрофи: моря, що перетворюються на кров, загибель усього живого у воді, нищівна спека, велетенський град і зникнення островів та гір. На цьому тлі нинішнє обміління Євфрату дослідники називають радше тривожним сигналом екологічної кризи, ніж ознакою наближення біблійного Армагеддону.

