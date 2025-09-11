Річки Аляски стали помаранчевими та токсичними: вчені зафіксували незворотні зміни

Помаранчеві річки. Фото: Taylor Rhoades

У гірському хребті Брукс на півночі Аляски річки та струмки, які колись відзначалися кришталевою прозорістю, нині виглядають зовсім інакше. Вода стала каламутною, забарвленою в помаранчеві відтінки, а каміння на дні та берегах вкрите іржавим нальотом. Місцеві мешканці відзначають і характерний металевий запах.

Фахівці пояснюють: причина не у промисловому впливі, а в таненні вічної мерзлоти. Замерзлий ґрунт протягом тисячоліть утримував мінерали у породі. Коли ж через підвищення температури цей природний бар’єр почав руйнуватися, вода й кисень дісталися до сульфідовмісних гірських порід. Там запустилася хімічна реакція: утворилася кислота, яка вимиває метали, серед яких залізо, алюміній та кадмій. У результаті вони потрапляють у водойми.

Нове дослідження зосереджене на річці Салмон — важливій водній артерії регіону. Вчені зафіксували, що рівень деяких металів у ній перевищує нормативи Агентства з охорони довкілля США для водних організмів. Найбільший вплив має залізо: воно утворює осад, який каламутить воду та вкриває гравій, де відбувається нерест риб і живуть личинки комах. Це знижує рівень кисню та ускладнює відтворення риби. Кадмій є більш небезпечним у довгостроковій перспективі, адже може накопичуватися в органах риб і впливати на весь харчовий ланцюг — від форелі й харіуса до птахів та ведмедів.

Дослідники наголошують, що зміни охоплюють не лише Салмон. Подібні процеси відбуваються в десятках інших арктичних річок і потоків, які мають схожу геологічну будову та піддаються таненню мерзлоти. Спостереження ведуться з 2019 року, коли вперше зафіксували відхилення у кольорі води та поведінці риби.

Науковці підкреслюють: ці зміни мають незворотний характер. На відміну від забруднення шахтного походження, яке можна контролювати технічними засобами, у віддалених районах Аляски джерело проблеми розташоване безпосередньо у ґрунтах, і усунути його неможливо. Єдиним способом було б повторне промерзання вічної мерзлоти, однак в умовах глобального потепління це вважається нереальним.

