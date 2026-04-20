Річки «худнуть» через спеку: вчені пояснили небезпечний процес

Підвищення температури води в річках може серйозно змінювати їхні екосистеми, зменшуючи здатність утримувати вуглець, який є основою харчового ланцюга.

Такого висновку дійшли вчені з Університет Північної Аризони. Їхнє дослідження показало, що в теплішій воді органічні рештки, зокрема опале листя, розкладаються швидше, але менш ефективно.

У нормальних умовах листя, гілки та кора, які потрапляють у воду, стають джерелом енергії для мікроорганізмів, комах і риб. Проте у разі підвищення температури значна частина цього вуглецю не переходить у біомасу, а вивільняється у вигляді вуглекислого газу.

«Потепління не лише прискорює біологічні процеси, а й знижує ефективність перетворення вуглецю на біомасу — більша його частина втрачається як CO₂», — пояснив автор дослідження Майкл Зампіні.

Під час експерименту дослідники створили штучні мінірічки та простежили, як змінюється розкладання органіки за різних температур. Виявилося, що хоча процеси активізуються, система втрачає більше енергії, ніж накопичує.

Це означає, що навіть за високої біологічної активності річки стають менш продуктивними. Зменшення вуглецю в організмах призводить до дефіциту енергії для всієї екосистеми — від мікроорганізмів до риб.

Науковці попереджають, що такі зміни можуть мати довгострокові наслідки: вплинути на рибальство, якість води та стабільність природних систем, від яких залежить людина.

