Наука та IT
148
3 хв

Річки роз’їдають плоть: токсини отруїли воду та знищили усе живе

Токсини з шахти отруїли річку Кафуе — головне джерело води для Замбії.

Софія Бригадир
Вода у Замбії забруднена

Вода у Замбії забруднена / © AP

У Замбії прорив дамби з відходами гірничодобувної промисловості перетворився на одну з наймасштабніших екологічних катастроф країни. Узимку споруда, яка утримувала озеро з токсичними хвостами, частково обвалилася. Це спричинило потужну хвилю кислотного шламу, що пройшла через сільськогосподарські угіддя та потрапила в річкову систему.

Про це повідомило видання The Telegraph.

Незалежна екологічна оцінка встановила, що у довкілля вилилося близько 1,5 мільйона тонн відходів із високим рівнем кислотності. Уже за кілька годин після аварії річка Мвамбаші, а згодом і більша річка Кафуе стали настільки кислими, що їхні води могли розчиняти плоть.

Місцеві жителі розповідали, що у водоймах масово гинула риба та жаби, а на поверхні води з’являлися дивні бульбашки. Фермери знайшли мертвого бегемота та крокодила.

Щоб знизити кислотність, влада застосувала вертольоти, які скидали у воду тонни вапна. Однак результати проб показали, що крім кислоти у річках виявили миш’як, ціанід та токсичні важкі метали — типові відходи видобутку міді.

За словами екологів, такі домішки становлять серйозну загрозу для здоров’я: вони можуть спричиняти вроджені вади, рак, ураження печінки та легенів. Особливе занепокоєння викликає той факт, що річка Кафуе є джерелом питної води для близько 60% населення країни.

Екологічний активіст Чілеква Мумба наголосив, що масштаби катастрофи неможливо применшувати. Він зазначив, що уряд реагував надто повільно, а влада намагалася зменшити серйозність ситуації, враховуючи залежність Замбії від гірничої промисловості та тісні економічні зв’язки з Китаєм, який активно інвестує у видобуток корисних копалин у країні.

Офіційно уряд заявив, що кислотність води вже знизилася і вона придатна для споживання. Водночас один із високопосадовців визнав, що розлив викликав гнів влади, а компанія мала передбачити можливість аварії.

Компанія Sino Metals перепросила та пообіцяла допомогти у ліквідації наслідків. Спершу масштаби розливу оцінили у 50 тисяч тонн відходів. Однак після двох місяців досліджень і аналізу 3,5 тисячі проб південноафриканська компанія Drizit встановила: насправді в довкілля потрапило у 30 разів більше — близько 1,5 мільйона тонн. При цьому понад 900 тисяч кубометрів токсичних речовин досі залишаються на місці.

Фермери заявляють, що компенсації, які вони отримали, є мізерними порівняно зі збитками. Їхні землі повністю знищені: «Зараз все мертве. Не вижила жодна рослина. Тепер нічого не буде рости», — розповів один із них.

Віцепрезидент Замбії Мутале Налуманго попередив, що якщо наслідки для ґрунтів і врожаїв виявляться серйознішими, уряд вимагатиме додаткових компенсацій.

Попри офіційні заборони, мешканці знову почали користуватися водою з річки, адже альтернативних джерел немає. Люди бояться наближення сезону дощів, який може призвести до ще більшого поширення токсинів.

Нагадаємо, ВООЗ застерігає: поширення антибіотикорезистентних бактерій щороку забирає понад мільйон життів. До 2050 року смертність може зрости майже вдвічі.

