Рідкісна знахідка: на шахті в Канаді видобули величезний жовтий діамант вагою 158 каратів

Жовтий діамант. Фото: Rio Tinto

У березні 2025 року на півночі Канади, у Північно-Західних територіях, шахтарі видобули великий необроблений жовтий діамант вагою 158,20 карата. Компанія Rio Tinto зазначила, що це один із найбільших жовтих алмазів ювелірної якості, коли-небудь знайдених у країні.

Про це повідомило видання Daily Galaxy.

Камінь виявили на шахті Diavik, розташованій на невеликому острові в озері Лак-де-Гра, приблизно за 200 кілометрів на південь від Полярного кола. Це одне з найвіддаленіших гірничодобувних підприємств Північної Америки: доступ до нього можливий лише взимку крижаною дорогою, а в теплу пору року — гідролітаком. Шахта працює автономно та не підключена до загальної електромережі.

Жовті діаманти на цьому родовищі трапляються вкрай рідко. За даними компанії, їхня частка становить менше ніж 1% від загального видобутку, тоді як більшість каменів — безбарвні або білі. За понад 22 роки роботи Diavik це лише п’ятий жовтий діамант вагою понад 100 каратів.

Фахівці пояснюють, що жовтий відтінок таких алмазів зумовлений наявністю атомів азоту в кристалічній решітці. Коли ці атоми групуються, вони поглинають синю частину спектра світла, через що камінь набуває характерного кольору. Вважається, що подібні діаманти формувалися за умов, які нині не відтворюються в природі.

Попри значний розмір, ця знахідка не є рекордною для шахти. У 2018 році на Diavik видобули жовтий діамант вагою 552,74 карата, який на той час визнали найбільшим у Північній Америці. Раніше, у 2015 році, там знайшли камінь Foxfire вагою 187,7 карата.

Новий діамант отримали під час завершального етапу роботи родовища. Початково шахту планували закрити у 2025 році, однак терміни продовжили завдяки запуску підземного видобутку на ділянці A21. Роботи тривали до початку 2026 року, а офіційно Diavik припинила діяльність 24 березня 2026-го. Таким чином, 158-каратний камінь став однією з останніх великих знахідок за весь період експлуатації.

Оцінка вартості діаманта наразі не оприлюднена, як і інформація про потенційного покупця. Перед продажем камінь проходитиме етапи оцінки та огранювання. Під час цього процесу зазвичай втрачається понад половина початкової ваги, оскільки майстри прагнуть досягти оптимального поєднання розміру та насиченості кольору.

Щодо віку алмаза, компанія заявила, що йому близько двох мільярдів років. Водночас геологи уточнюють: ця цифра стосується давніх порід, у яких він сформувався. Сама кімберлітова трубка, через яку діамант потрапив ближче до поверхні, є значно молодшою.

Нагадаємо, раніше геологи розкрили природний феномен гори Етна та з’ясували, що сицилійський вулкан утворився внаслідок унікальних тектонічних процесів, і тепер його відносять до абсолютно нового типу вулканізму.

