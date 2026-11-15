Рідкісне космічне явище у листопаді: коли Юпітер і Марс опиняться поруч на нічному небі

Небесне шоу 16 листопада / © NASA

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У середині листопада на нічному небі можна буде спостерігати ефектне астрономічне явище — Юпітер і Марс візуально опиняться дуже близько один до одного. Планети зійдуться в сузір’ї Лева, створивши яскраву пару, яку можна буде побачити навіть за допомогою звичайного бінокля.

Про це повідомляє видання Space.com із посиланням на астрономічний ресурс In-The-Sky.

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Найближче видиме зближення Марса та Юпітера відбудеться 15 листопада о 21:04 за східним часом США (16 листопада о 04:04 за київським часом).

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У момент максимального зближення планети перебуватимуть нижче горизонту для спостерігачів у США. Однак побачити їх можна буде вже за кілька годин, приблизно опівночі за місцевим часом, коли вони піднімуться над східним горизонтом.

Точний час сходу та заходу планет залежатиме від місця спостереження. Його можна перевірити за допомогою спеціального сервісу від Time and Date.

Як виглядатимуть Юпітер і Марс на небі

Юпітер буде найяскравішим із двох небесних тіл. Він з’явиться на відстані трохи більше ніж одного градуса від червонуватого світла Марса. Для порівняння: це приблизно ширина мізинця, якщо витягнути руку перед собою та подивитися на нічне небо.

Поруч із планетами також сяятиме яскрава зоря Регул — вона утворює одну з характерних точок фігури у формі перевернутого знака питання, яка символізує голову Лева в однойменному сузір’ї.

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Марс і Юпітер будуть настільки близько один до одного, що обидві планети можна буде одночасно побачити в полі зору бінокля з параметрами 10×50. За допомогою телескопа їх можна буде розглядати окремо, коли вони піднімуться вище над горизонтом.

Коли планети знову зблизяться

У ранкові години 16 листопада власники телескопів також зможуть побачити Велику червону пляму Юпітера — гігантський шторм, який обертається в атмосфері газового гіганта. Для спостереження підійде навіть аматорський телескоп з апертурою 4 дюйми (близько 10 см).

За допомогою світло-зеленого світлофільтра можна покращити видимість Великої червоної плями, а помаранчевий фільтр допоможе роздивитися деталі хмарних смуг Юпітера.

Після 15 листопада видима відстань між планетами поступово збільшуватиметься. Наступного разу настільки близько на земному небі Юпітер і Марс опиняться лише через приблизно 2,5 року — у липні 2029-го. Тоді їхнє зближення відбуватиметься в сузір’ї Діви.

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Раніше йшлося про унікальне астрологічне явище, а саме занурення Землі на 6 хвилин в темряву. Астрономи розповіли про подію детально.

Нагадаємо, вчені вперше спостерігали народження планети в режимі реального часу.

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