Рідкісне космічне явище: незабаром дві планети Сонячної системи "зійдуться" на нічному небі

Марс і Юпітер опиняться на небі дуже близько один до одного.

У ніч проти середи, 14 серпня, можна буде побачити рідкісне космічне явище: дві планети Сонячної системи буквально "зійдуться" на нічному небі. У цю ніч Марс і Юпітер візуально будуть перебувати лише у третині градуса один від одного.

Про це повідомляє Live Science.

З'єднання планет – це явище, під час якого утворюється оптична ілюзія, ніби дві планети підходять одна до одної на дуже близьку відстань, хоча насправді відстань від Землі до Юпітера на 500 мільйонів кілометрів більша ніж відстань до Марса.

Спостерігати за з'єднанням Марса і Юпітера можна буде від 2 години ночі до світанку.

Побачити з'єднання планет можна буде неозброєним оком у будь-якій точці нашої планети, при цьому Юпітер буде значно яскравішим за Марс. Дві планети зійдуть на північному сході небосхилу у сузір'ї Тельця і протягом ночі перемістяться приблизно на 50 градусів над східним горизонтом.

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Ті, хто буде спостерігати за космічним явищем у потужні біноклі або невеликі телескопи, зможуть побачити не тільки планети, а ще й чотири супутники Юпітера. Ганімед і Каллісто будуть з боків від планети, а Іо та Європа – між Юпітером та Ганімедом. Марс буде видно трохи вище Юпітера та його супутників.

З'єднання Марса і Юпітера – останнє подібне явище цього року. Наступного разу на небі зустрінуться Венера та Сатурн, але станеться це вже наступного року, 20 січня.

Проте через місяць на Землі можна буде спостерігати іншу цікаву астрономічну подію – протистояння Сатурна, коли Земля опиниться на одній прямій між Сонцем та цією планетою. В ніч 7 вересня газовий гігант буде виглядати більшим і яскравішим, а його унікальні кільця можна буде роздивитися у простий телескоп.

Нагадаємо, вчені знайшли перший "переконливий доказ" життя на Марсі. Знайдений у марсіанському кратері незвичайний плямистий камінь, зберіг свідчення стародавнього життя.

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