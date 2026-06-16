Рідкісне видовище на небі: мільйони людей побачать частково затьмарений захід сонця

Сонячне затемнення / © AFP

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Увечері 12 серпня 2026 року жителі Європи та північно-західної Африки матимуть унікальну можливість спостерігати за масштабним сонячним затемненням прямо під час заходу сонця. Це рідкісне явище охопить майже весь континент, а повну фазу затемнення можна буде побачити у східній Гренландії, західній Ісландії та північній Іспанії.

Про це повідомляє Space.com.

Часткове затемнення в Європі та Африці

Поки мисливці за затемненнями масово вирушатимуть до Іспанії заради повної фази, мільйони інших людей зможуть насолодитися величезним частковим затемненням. Це надзвичайне видовище частково затьмареного сонця буде добре помітним у Франції, Німеччині, Італії, Україні та багатьох інших європейських державах.

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На європейському континенті сонячний серп опускатиметься за горизонт у вигляді сумного обличчя рогами донизу. Водночас у країнах північно-західної Африки, таких як Марокко чи Алжир, цей місячний силует нагадуватиме форму літери С.

Експерти наголошують, що найкращі локації для фотографів розташовані вздовж спеціальної лінії на картах затемнення. Ідеальними місцями для спостереження над водою стануть Корсика, італійське узбережжя Лігурійського моря та Венеція.

Поради для ідеального спостереження

Для успішного перегляду цього астрономічного дива необхідно знайти місце з абсолютно відкритим і низьким західним горизонтом. Навіть дуже далекі хмари можуть повністю заблокувати вид на сонце, що сідає.

Спеціалісти радять заздалегідь перевірити обрану локацію за кілька днів до події, щоб мати запасний варіант на випадок непередбачуваних обставин. Прогнози погоди стають достатньо надійними лише за 3 дні до самого затемнення.

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Картографи також звертають увагу на цікавий оптичний ефект заломлення світла в атмосфері. Ця рефракція трохи підіймає сонце над горизонтом, що дозволяє побачити явище навіть з не зовсім ідеальних позицій на карті.

Нагадаємо, у 2027 році відбудеться унікальне сонячне затемнення, що триватиме рекордні 6 хвилин і занурить у темряву три континенти. За своєю тривалістюце затемненні стане найдовшим у XXI столітті.

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