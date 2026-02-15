Рідкісне затемнення 17 лютого: чи побачать українці "вогняне кільце"

17 лютого 2026 року відбудеться рідкісне кільцеподібне сонячне затемнення / © Фото з відкритих джерел

Реклама

У вівторок, 17 лютого, очікується рідкісне кільцеподібне сонячне затемнення, яке часто називають «вогняним кільцем».

Про це пише Daily Galaxy.

Таке явище трапляється, коли Місяць розташовується між Землею та Сонцем, але через більшу віддаленість від Сонця диск має менший вигляд, залишаючи зовнішні краї Сонця видимими.

Реклама

У результаті навколо силуету Місяця утворюється сяюче кільце — саме так називають явище «вогняне кільце».

На відміну від повного сонячного затемнення, цей феномен є більш тонким, але водночас вражаючим.

Під час проходження Місяця перед Сонцем він блокує близько 96% сонячного диска, залишаючи тонку смугу світла, що триває приблизно до 2 хвилин 20 секунд.

Спостерігати за цим затемненням можна лише за умов використання належних окулярів або спеціальних захисних пристроїв, адже пряме спостереження без захисту загрожує серйозним ураженням очей.

Реклама

Найбільш помітним явище буде над Антарктидою, частково — у південних частинах Південної Америки та Африки.

Нагадаємо, у лютому астрономи прогнозують рідкісне видовище — так званий «планетний парад», коли в небі можна буде побачити одночасно шість планет Сонячної системи. Одну з них, Юпітер, можна буде легко розпізнати навіть неозброєним оком.