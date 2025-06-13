Рідкісний чорний айсберг біля берегів Канади: явище зацікавило вчених

Чорний айсберг. Фото: Халлур Антоніуссен/Facebook

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У середині травня рибалка Халлур Антоніуссен, перебуваючи на борту траулера «Сапуті» в Лабрадорському морі, помітив айсберг незвичайного темного кольору. На відміну від звичних білих крижаних брил, цей айсберг був майже чорним і мав форму ромба. За кілька днів фото розлетілося соцмережами, викликавши хвилю обговорень.

Про це повідомило видання Sciencealert.

Фахівці зазначають, що колір айсбергів формується внаслідок фізичних властивостей льоду та наявності домішок. Звичні білі айсберги мають такий вигляд через велику кількість мікроскопічних повітряних бульбашок, які рівномірно розподілені в товщі льоду. Ці бульбашки розсіюють світло всіх довжин хвиль, що створює ефект білого кольору.

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Коли лід піддається стисканню протягом тривалого часу — наприклад, у нижніх шарах масивного льодовика — повітряні кишені поступово зникають. Такий лід стає прозорішим і краще проводить світло. Через це коротші хвилі світла (блакитні) розсіюються, тоді як довші (червоні) поглинаються, і айсберг набуває характерного блакитного або синього відтінку.

Як зазначають фахівці, айсберги можуть мати також темні кольори — сірий або навіть чорний. Такий відтінок виникає, коли до складу льоду під час його формування потрапляють частки бруду, каміння або інші осадові матеріали. Це трапляється, зокрема, коли льодовик пересувається по земній поверхні та захоплює ґрунтові відкладення.

Гляціолог Лев Тарасов припускає, що темний айсберг міг утворитися внаслідок тривалого змішування льоду з уламками гірських порід, або навіть впливу вулканічної сажі чи падіння метеорита. Вік такого льоду може становити від тисяч до сотень тисяч років.

Нагадаємо, вчені виявили, що рівень кислотності океанів уже перевищив безпечну межу, і це може зруйнувати морські екосистеми. Водночас дослідники зафіксували потемніння понад 20% світового океану.

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