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Рідкісний німецький швидкісний катер часів Другої світової війни виявили на глибині понад 90 метрів — через 83 роки після того, як судно затонуло під час буксирування до місця ремонту.

Про це повідомляє NTK.

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Команда грецьких технічних дайверів із компанії AegeanTec знайшла надзвичайно добре збережене судно, яке десятиліттями лежало на морському дні майже у вертикальному положенні.

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Фахівці вважають, що 12-метровий катер є LS6 — Leichtes Schnellboot, який перебував на озброєнні Крігсмаріне, військово-морських сил нацистської Німеччини, під час Другої світової війни.

Затонулий корабель лежить між грецьким островом Лефкада та материковою частиною країни, неподалік Превези в Іонічному морі.

На думку експертів, LS6 може бути єдиним відомим судном цього типу, яке збереглося до наших днів.

Катер LS6 / Фото: Aegeantec

Про незвичайну знахідку на початку цього місяця розповів морський історик AegeanTec Джордж Карелас. Їй передували роки пошуків і детального вивчення історичних матеріалів.

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Пошукова операція стартувала ще 2013 року. Тоді німецький військово-морський історик Петер Шенк передав дослідникам архівні дані про невелике судно Крігсмаріне, яке затонуло в Іонічному морі.

Згодом мисливець за затонулими суднами з Лефкади Дімітріс Джаннулатос за допомогою сонара виявив на морському дні об’єкт на глибині близько 96 метрів.

Після цього до нього занурилися технічні дайвери AegeanTec Марінос Гіургас і Васіліс Спіропулос. Саме їм належало з’ясувати, яке судно пролежало на такій значній глибині протягом десятиліть.

Під час занурення дайвери побачили катер, який стояв на морському дні майже вертикально. Особливо приголомшував його стан: алюмінієвий корпус і надбудова залишилися дивовижно добре збереженими після більш ніж восьми десятиліть під водою.

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Катер LS6 / Фото: Aegeantec

Дайвери поділилися враженнями від моменту, коли вперше побачили судно:

«Момент, коли силует виринув із глибин, нагадав нам, чому саме ми робимо те, що робимо. Мало що може зрівнятися з тим привілеєм, коли ти першим занурюєшся, документуєш та ідентифікуєш забутий шматочок історії».

Ідентифікувати уламки як LS6 вдалося за сукупністю характерних ознак. Серед них — розміри судна, алюмінієва конструкція, особливості корми, а також два дизельні двигуни Junkers Jumo 205.

Ще одна деталь виявилася особливо важливою для встановлення обставин загибелі катера: частина троса, яким його буксирували, досі залишалася прикріпленою до носової частини.

LS6 побудувала компанія «Дорньє», а в експлуатацію катер ввели 1941 року.

Катер LS6 / Фото: Aegeantec

Спочатку судно створювали для проведення торпедних операцій. Однак згодом його переобладнали для виконання протичовнових завдань. На катері також встановили обладнання для скидання глибинних бомб.

Історичні дослідження показують, що 24 вересня 1943 року LS6 зазнав атаки під час переходу з Ігуменіци до Корфу.

Найімовірніше, напад здійснили шість італійських винищувачів-бомбардувальників Reggiane Re.2002.

Вибухи неподалік катера серйозно пошкодили його легкий алюмінієвий корпус. Судно втратило можливість самостійно маневрувати, після чого німецькі військові вирішили відбуксирувати його до Пірея для ремонту.

Проте пошкоджений корпус не витримав буксирування. Вважається, що це сталося через п’ять днів після атаки — 29 вересня.

У судно почала стрімко надходити вода, і LS6 затонув поблизу Мітікаса, неподалік Превези.

Саме обставини його затоплення, ймовірно, допомогли зберегти катер у такому стані. На відміну від суден, які були повністю знищені під час повітряних атак, LS6 опинився на морському дні вже після того, як його пошкодили та намагалися відбуксирувати.

Додатковим фактором могла стати алюмінієва конструкція судна, яка, за оцінками експертів, також сприяла його незвичайно хорошому збереженню.

Наразі точне місцезнаходження затонулого LS6 не розголошують. Грецьке законодавство передбачає охорону уламків кораблів і літаків віком понад 50 років як історичних пам’яток.

Тож рідкісний катер, який пролежав під водою понад вісім десятиліть, залишиться не лише важливим археологічним відкриттям, а й захищеною частиною історичної спадщини.

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