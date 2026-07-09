Ріг єдинорога та щелепи-капкан: у Сахарі відкопали химерного динозавра-рибалку

Спінозавра, знайденого у пустелі Сахара, назвали «пекельною чаплею»

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Міжнародна команда дослідників розкопала у центрі пустелі Сахара скам’янілості раніше невідомого виду гігантського хижого динозавра. Ця унікальна знахідка повністю змінює уявлення науки про місце проживання та стиль полювання величезних ящерів.

Про це пише Daily Galaxy.

Як полювала «пекельна чапля»

Новий хижак дістав наукову назву Spinosaurus mirabilis. Він жив у крейдяному періоді, приблизно 95 мільйонів років тому. Довжина цього монстра сягала 12 метрів. Це лише другий офіційно визнаний вид спінозавра від 1915 року, коли відкрили його першого родича.

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Палеонтолог Пол Серено порівняв динозавра з величезною чаплею. Ящір просто заходив у воду на своїх міцних лапах і хапав рибу.

«Я підозрюю, що ця тварина ловила рибу переважно у воді глибиною близько одного метра, хоча вона була достатньо великою, щоб стояти у двометровій воді й не спливати», — пояснив науковець.

Цікавою є і будова щелепи тварини. На відміну від інших хижаків, цей динозавр мав переплетені зуби. Його верхній та нижній ряди ковзали один між одним і стирчали назовні. Це ідеальний механізм для міцного захоплення дуже слизької здобичі, а не для розривання шматків м’яса.

Гребінь у формі меча

Головна відмінність нового виду — величезний кістяний гребінь на маківці. За формою він нагадує короткий вигнутий меч із широким кінчиком. Попередній відомий вид спінозаврів мав лише низький виступ на морді.

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У листопаді 2019 року палеонтолог Даніель Відаль першим помітив дивну кістку, що стирчала з піску. Спочатку вона здалася йому звичайним хребцем, але потім учений порівняв її з рогом єдинорога. Коли команда повернулася на місце розкопок 2022 року, вони знайшли ще два такі гребені та фрагменти щелеп. Це остаточно довело, що перед ними абсолютно новий вид.

Гребінь динозавра був вкритий кератином. З цього самого матеріалу складаються людські нігті та волосся. Сама кістка була суцільною і дуже крихкою, тому хижак точно не міг битися нею з іншими динозаврами.

Пошуки голки в копиці сіна

Раніше вчені знаходили рештки спінозаврів переважно поблизу стародавніх морів і вважали, що ці тварини плавали у відкритому океані. Проте нові кістки відкопали в африканській країні Нігер. Це на відстані від 500 до 1000 кілометрів від найближчого стародавнього морського берега. Тоді тут протікали прісні річки та росли густі ліси.

Взагалі пошуки в цьому регіоні почалися завдяки старому документу. У 1950-х роках французький геолог Юг Фор знайшов там зуб динозавра. Пол Серено вирішив вирушити туди, хоча сам називав цю ідею пошуком голки в копиці сіна.

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Зараз ця місцевість (Дженгебі) — це суха і безплідна пустеля. Місцеві племена туарегів називають її «Сіріг Тагат», що дослівно перекладається як «ні води, ні кози».

Команда з двадцяти фахівців працювала у надзвичайно важких пустельних умовах. Окрім «пекельної чаплі», вони відкопали рештки гігантських травоїдних титанозаврів, хижих кархародонтозаврів та стародавніх риб. Учені настільки зраділи цій унікальній знахідці, що просто посеред Сахари заживили ноутбук від сонячних батарей і одразу створили першу 3D-модель знайденого черепа.

Нагадаємо, вчені зайшли неочікуване пояснення, чому насправді не існувало морських динозаврів. Ці стародавні тварини так і не змогли повністю адаптуватися до життя в морських глибинах, чому завадила насамперед їхня анатомія.

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