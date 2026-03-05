Рівень моря значно вищий, ніж думали: під водою можуть опинитися мільйони людей

© Pexels

Підвищення рівня моря через зміну клімату може становити більшу небезпеку для прибережних територій, ніж вважалося раніше. Нове дослідження показало, що багато наукових робіт недооцінювали фактичний рівень прибережних вод, що може означати більший масштаб майбутніх підтоплень.

ПРо це повідомило видання Science Alert.

Вчені проаналізували сотні наукових публікацій і оцінок ризику та з’ясували, що приблизно 90% із них занижували базову висоту моря біля узбережжя в середньому на близько 30 сантиметрів.

За словами співавтора роботи, професора гідрогеології Університету Вагенінгена Філіпа Міндерхауда, причина полягає у невідповідності методів вимірювання висоти суші та рівня моря. Обидві системи працюють коректно окремо, але на межі між сушею і водою виникає так звана «методологічна сліпа зона», коли частина факторів не враховується.

Зокрема, багато досліджень використовували умовну позначку «нуль метрів» як рівень моря. Водночас у реальності океан постійно змінюється через хвилі, припливи, течії, вітер та кліматичні явища, такі як Ель-Ніньйо. У деяких регіонах Індо-Тихоокеанського басейну фактична різниця може сягати близько одного метра.

Нові розрахунки свідчать, що якщо до кінця століття рівень океану підніметься більш ніж на метр, площа затоплення може бути на 37% більшою, ніж передбачали попередні оцінки. У такому разі додатково під загрозою опиняться від 77 до 132 мільйонів людей.

Найбільша різниця між оцінками зафіксована в Південно-Східній Азії та на островах Тихого океану, де населення вже стикається з наслідками зміни клімату. Кліматолог Потсдамського інституту досліджень впливу клімату Андерс Леверманн наголосив, що ризик екстремальних повеней для мешканців цих територій може бути значно вищим, ніж вважалося.

Жителі тихоокеанських островів вже спостерігають зміни. На архіпелазі Вануату берегова лінія відступає, пляжі руйнуються, а деякі будинки опинилися всього за кілька метрів від моря під час припливів. У низці місць прибережні дороги довелося переносити вглиб островів через підтоплення.

Водночас частина вчених вважає, що масштаби проблеми можуть бути дещо перебільшені. Дослідниця Французької геологічної служби Гонері Ле Козанне зазначає, що недоліки у вимірюваннях відомі науковцям і вже враховуються під час планування прибережної інфраструктури.

Експерти наголошують: точніші дані про рівень моря важливі для урядів і міст, які планують захист узбережжя та адаптацію до змін клімату. Помилки у вихідних розрахунках можуть впливати на прогнозування ризиків і витрати на захисні заходи.

Нові результати також з’явилися на тлі звіту ЮНЕСКО, який попереджає про значні прогалини у знаннях щодо того, скільки вуглецю поглинає океан.

Нагадаємо, що дослідження показало, що підводний шум в Арктиці швидко зростає. Вчені попереджають, що це може ускладнювати життя морським ссавцям.