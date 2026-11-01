Робітники випадково знайшли гробницю, яку не відкривали 1400 років: що їх приголомшило

Дерев'яні труни короля Муреона та його королеви / © Wikimedia Commons

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У Південній Кореї звичайний ремонт дренажної системи привів до одного з найважливіших археологічних відкриттів країни. Робітники випадково натрапили на гробницю короля Мурьона та його дружини, яка залишалася недоторканою понад 1400 років. Усередині знайшли тисячі коштовних предметів, золоті прикраси та кам'яні плити з іменами похованих.

Про це йдеться в матеріалі Daily Galaxy.

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Відкриття зробили 5 липня 1971 року в місті Гонджу, Південна Корея.

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Як робітники знайшли стародавню гробницю

Будівельники прокладали дренажний канал біля королівського кладовища Сонсан-рі, коли натрапили на незвичне скупчення річкового каміння. Згодом у ґрунті виявили сліди вапна та цегляну кладку.

Як згадують учасники відкриття, робітники спочатку навіть не підозрювали, що розкопують стелю стародавньої гробниці.

Це виявилося поховання короля Мурьона, 25-го правителя корейського королівства Пекче, який правив від 501 до 523 року, та його дружини. На відміну від більшості королівських гробниць того періоду, його поховання ніколи не грабували.

Які скарби знайшли всередині

Офіційні розкопки розпочалися 7 липня, однак сильна злива змусила археологів перервати роботу. Наступного дня вони відкрили вхід до поховальної камери, запечатаної ще у VI столітті.

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У проході дослідники побачили кам'яну фігуру фантастичної тварини з рогом на лобі, схожої на кабана. Вона мала охороняти поховання від злих духів.

За нею містилися залишки двох дерев'яних трун та численні коштовності: золоті прикраси корон, позолочене взуття, меч, бронзові дзеркала й срібні браслети.

Найважливішою знахідкою стали дві кам'яні плити з іменами короля та королеви, їхнім віком і датами смерті й поховання. Завдяки цим написам археологи змогли достовірно встановити особи похованих.

Цікаво, що труни виготовили з японської зонтичної сосни, яка природно росте лише в Японії. Це свідчить про тісні зв'язки королівства Пекче з його сусідами.

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Чому розкопки розкритикували

Попри унікальність знахідки, археологи припустилися серйозних помилок. Через поспіх і великий інтерес преси всі предмети з гробниці вилучили лише за 17 годин, не зафіксувавши належним чином їхнє розташування.

До того ж значна частина фотографій, зроблених під час розкопок, виявилася зіпсованою. Згодом учасники експедиції самі визнавали, що через неналежну організацію робіт було втрачено важливу наукову інформацію.

Спочатку дослідники повідомили про 2561 знайдений предмет. Однак після десятиліть вивчення та реставрації їхня кількість зросла до 5232.

2015 року гробницю внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні її найцінніші знахідки зберігаються в Національному музеї Гонджу.

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