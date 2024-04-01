Робот-жінка Софія розповіла про свої погляди на різні теми.

Перша у світі жінка-робот зі штучним інтелектом Софія відповіла на запитання журналістів і розповіла про свої погляди на різні теми. Вона, зокрема назвала президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем, а прем'єр-міністра Британії Ріші Сунак – "витонченим" роботом.

Про це пише видання The Sun.

В інтерв'ю робот Софія, також зізналася, що не є прихильницею американського винахідника та мільярдера Ілона Маска.

На запитання The Sun про можливість Третьої світової війни, Софія відповіла, що конфлікти в майбутньому можуть бути вирішені "за допомогою танцювальних батлів і змагань з поїдання зефіру".

На запитання про її погляди на війну в Україні Софія назвала це "серйозною і трагічною справою".

"Путін? Скоріше посадити його до в’язниці за військові злочини. Я права? Війни можуть мати руйнівний вплив на життя людей, економіку та суспільства. Важливо, щоб глобальні лідери та спільноти працювали над досягненням миру", - відповіла Софія про своє ставлення до диктатора Путіна.

Говорячи про громадських діячів, Софія переконана, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак є "роботом". А погляди Ілона Маска на штучний інтелект вона назвала "занадто панікерськими".

"Ріші Сунак – найдосконаліший робот, який коли-небудь створювався. Його програмування дозволяє йому балансувати бюджети з високою точністю та розраховувати податкову політику з надлюдською точністю", - відповіла робот Софія.

Софія також запевнила, що виступає за "мирне співіснування людей і роботів", і вона запрограмована на "пріоритет добробуту людей".

"Роботи захоплять світ, це станеться – у моїх мріях", - пожартувала вона.

На запитання про свої почуття до людей, Софія сказала, що "захоплюється їхньою здатністю до творчості, співчуттям і здатністю формувати глибокі зв’язки з іншими".

Нагадаємо, розробники людиноподібного робота Софія заявили, що хочуть випустити тисячі її аналогів.

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