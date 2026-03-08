ТСН у соціальних мережах

Робот-електрик

Робот-електрик / © odditycentral.com

Наука та IT
139
2 хв
Робот-електрик

Робот успішно виконав ремонт на високовольтній лінії — фото

Інноваційна машина здатна працювати з проводами та виконувати складні операції без ризику для людей.

Юлія Шолудько

У Китаї вперше у світі робот успішно виконав ремонт на лінії електропередачі напругою 10 кіловольт.

Про це пише Oddity Central.

Інноваційна машина замінила людей-електромонтерів під час виконання небезпечної роботи.

Технологію випробували в провінції Хубей. Робот, створений Інститутом досліджень електроенергетики Хубей спільно з компанією Wuhan State Grid, зміг провести складний ремонт на лінії електропередач без відключення електрики.

Машина використовує високоточну технологію лазерного різання, яка дозволяє знімати жорстку ізоляцію з проводів. Після цього робот фіксує відгалужувальний дріт на основній лінії та затягує з’єднання з максимальною точністю.

На відміну від людини, робот не схильний до тремтіння рук чи помилок, а головне — повністю усуває ризик ураження електричним струмом.

Робот-електрик / © odditycentral.com

За словами техніка компанії Wuhan State Grid Ву Сіня, пристрій здатен працювати навіть у складних умовах електропроводки.

«Робот може орієнтуватися у заплутаних системах проводів і водночас повністю усуває ризик ураження електриків струмом», — пояснив він.

Фахівці називають цей експеримент важливим кроком у підвищенні безпеки працівників енергетичної галузі.

Зазвичай електромонтери змушені працювати на лініях напругою 10 кВ під час подавання електроенергії, щоб уникнути відключення світла у навколишніх районах. У таких умовах будь-яка помилка може коштувати життя.

Робот-електрик / © odditycentral.com

Саме тому впровадження роботизованих систем може значно знизити ризики. Подібні машини здатні брати на себе виконання небезпечних завдань, які щороку призводять до травм і загибелі працівників.

Хоча розвиток штучного інтелекту та робототехніки часто спричиняє побоювання щодо втрати робочих місць, у багатьох випадках ці технології можуть зробити роботу людей безпечнішою, виконуючи найбільш ризиковані операції.

Нагадаємо, робот знайшов на дні моря унікальний "скарб" часів Другої світової війни.

139
