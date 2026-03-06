Робот знайшов на дні моря унікальний "скарб" часів Другої світової війни (фото)

Біля берегів Мальти робот виявив рідкісний літак часів Другої світової війни.

Міжнародна група дослідників за допомогою автономного підводного апарата (AUV) виявила на дні Середземного моря уламки британського біплана Fairey Swordfish. Літак, який брав участь у бойових діях на початку 1940-х років, знайшли на глибині 65 метрів під час планового картографування морського дна.

Технологічне виявлення та стан знахідки

Експедицію очолив професор Кріс Кларк із коледжу Харві Мадда спільно з науковцями Мальтійського університету. Роботизована камера зафіксувала металевий об’єкт завдовжки близько 11 метрів, який не відповідав природній геології дна.

Попри десятиліття перебування у солоній воді, скелет літака залишився впізнаваним. Основний фюзеляж та корпус двигуна зберегли цілісність. Літак стоїть вертикально на піщаному ґрунті. Хоч тканинне покриття крил деградувало, металевий каркас залишився майже неушкодженим.

Історична відповідність та ідентифікація

За допомогою 3D-реконструкції та архівних записів Міністерства оборони встановили, що знайдений об’єкт — це торпедоносець Fairey Swordfish («Риба-меч»), який належав 830-й ескадрильї ВМС Британії.

Згідно з документами, 19 квітня 1941 року у літака цієї моделі виникли проблеми з двигуном невдовзі після зльоту. Стан пропелера, зафіксований роботом, підтверджує теорію про вимушену посадку на воду. Історики зазначають, що екіпаж тоді успішно евакуювався, перш ніж машина зникла під водою.

Юридичний статус та значення для науки

Наразі уламки літака офіційно визнані частиною охоронюваної підводної спадщини. Оскільки апарат залишається власністю Британії, його подальше вивчення проводитиметься виключно неінвазивними методами.

Доктор Тіммі Гамбін з Університету Мальти підкреслив, що використання автономних систем дозволяє проводити дослідження там, де робота водолазів обмежена часом та безпекою. Роботизовані апарати можуть залишатися під водою до 20 годин, фіксуючи дані з точністю до сантиметрів. Науковці планують і надалі вдосконалювати автономність роботів, щоб вони могли автоматично ідентифікувати штучні об’єкти в умовах низької видимості.

