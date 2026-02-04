Роботу з ШІ включили YouTube і дали дзеркало: що з цього вийшло

Робот вчився правильно рухати губами перед дзеркалом

Інженери з Колумбійського університету розробили інноваційного робота на ім’я EMO, який здатен відтворювати складні рухи людських губ з найменшими нюансами. Завдяки використанню штучного інтелекту машина сама навчилася синхронізувати свою міміку зі звуками мови та навіть співом без попередньо прописаних скриптів.

Про технологічний прорив у галузі гуманоїдної робототехніки розповіло науково-популярне видання IFLScience.

Як робот вчився посміхатися

На відміну від традиційних роботів із жорсткими щелепами, що просто відкриваються та закриваються, EMO оснащений м’якими силіконовими губами. Під штучною шкірою машини працюють 26 моторів, що забезпечують 10 ступенів свободи та дозволяють відтворювати найтонші нюанси артикуляції.

Процес навчання розпочався з того, що робот «розглядав» себе у дзеркалі, експериментуючи з власним виразом обличчя, наче дитина, що кривляється своєму відображенню. Згодом система проаналізувала тисячі годин відео на YouTube з людьми, які розмовляють та співають, щоб зрозуміти взаємозв’язок між звуком та рухом м’язів обличчя.

Результат цієї роботи можна побачити на відео, де робот демонструє свої навички.

Подолання ефекту моторошної долини

Раніше спроби створити людиноподібних роботів часто наштовхувалися на ефект «моторошної долини», коли надмірна схожість із людиною викликала у спостерігачів дискомфорт та страх. Штучні обличчя виглядали неприродно через розсинхронізацію міміки та відсутність дрібних деталей, що заважало встановленню емоційного контакту.

Розробники впевнені, що поєднання цієї технології з великими мовними моделями, такими як ChatGPT або Gemini, відкриє нову еру у взаємодії людини та машини. Чим більше робот спілкуватиметься з людьми, тим точніше він відтворюватиме емоційні жести, стаючи приємним та «живим» співрозмовником.

Нагадаємо, штучний інтелект навчився розпізнавати ведмедів «в обличчя». Науковці зі Швейцарії та США розробили унікальну систему штучного інтелекту PoseSwin, яка працює як Face ID та здатна ідентифікувати особин за рисами їхньої морди.