Роботизовані собаки: у США створили нових поводирів для людей з інвалідністю

У США створили роботизованого собаку-поводиря з GPT-4, який не лише веде, а й спілкується з людиною.

Робот-поводир

Робот-поводир / © Instagram

Дослідники Бінгемтонського університету вирішили, що собаки-поводирі вже не так актуальні, тому вирішили створити робота-поводиря. Вони представили роботизованого собаку-поводиря, який має допомагати людям з інвалідністю не лише пересуватися без небезпеки, а й створювати з ними повноцінний вербальний зв’язок.

Про це стало відомо з опублікованого дослідження.

Допоміжна робототехніка — це напрям у класичній робототехніці, який працює на благополуччя людей з інвалідністю. Науковці створили робота-поводиря, який може не тільки допомагати орієнтуватися, а й говорити з людьми, які мають порушення зору.

Чотирилапий робот відтепер може говорити та встановлювати контакт із людьми, що покращує просторове сприйняття людьми з інвалідністю.

Робот-поводир працює на діалоговій системі, яка використовує мови програмування для вербалізації навігаційних планів та сцен.

У дослідженні порівняли, що стандартний собака-поводир у середньому знає 20 команд. Роботизований собака має вбудовану мовну модель GPT-4, тому розуміє складні запити та може надавати детальні відповіді господарю.

«Наприклад, коли оператор каже: „Я хочу пити“, мовна модель повинна запропонувати доступні варіанти, і, сказати: „На цьому поверсі є автомат з водою та фонтанчик“, визначати уподобання оператора після надання додаткової інформації: „Щоб дістатися до фонтанчика, потрібно пройти довгий коридор і ввійти до кухні“», — пояснюють розробники.

Роботизовані собаки-поводирі встановлюють план перед початком руху і коментують усі дії впродовж маршруту. Також новітня собака-поводир може самостійно складати кілька варіантів маршруту, розраховувати час на дорогу, озвучувати людині все, що є навколо.

Користувачі, на яких відбувалося тестування роботизованого собаки-поводиря, повідомили про вкрай позитивний досвід, адже вони з легкістю дісталися пунктів призначення.

Вони додали, що коментування перешкод та обстановки навколо робить пересування простішим та безпечнішим.

Наразі роботи-поводирі працюють на далекі відстані лише у закритих приміщеннях. Команда розробників планує розвивати технологію, аби люди з інвалідністю могли пересуватися за допомогою роботизованих собак і на довгі відстані у містах зі складними маршрутами.

Розробники також пояснюють, що розведення та навчання собак, аби вони могли стати поводирями, є дуже дорогим і довгим процесом. Особливо враховуючи те, що лише половина собак успішно завершує навчання. Саме тому вони вирішили використати роботів з мовними моделями, які можуть суттєво наблизити комфорт людей із порушеннями зору.

Що відомо про собак-поводирів

Найчастіше собаками-поводирями обирають такі породи: лабрадор, золотистий ретривер, німецька вівчарка. Собак беруть на навчання ще маленькими. Навчання собаки-поводиря може тривати до двох років.

Однак не всім чотирилапим вдається його пройти. Поводирями можуть стати лише ті собаки, які не мають проблем із характером та поведінкою, і які повністю опанували необхідний спектр команд.

Наразі головними мінусами живих собак-поводирів є:

  • дороговартісне навчання;

  • тривале навчання;

  • відносно низькі показники успішності собак (орієнтовно 50% стають поводирями);

  • утримання собак;

  • ймовірність алергії у власника;

  • період служби собаки поводирем (з 2 до 8-10 років життя собаки);

  • потреба зміни собак-поводирів у середньому раз на 10 років.

