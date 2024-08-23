Родич тиранозавра з бровами на голові: виявлено новий вид хижих динозаврів

Палеонтологи виявили новий вид хижих динозаврів, який мешкав у Центральній Азії 165 млн років тому. Вони вважають, що динозавр, який отримав назву Alpkarakush kyrgyzicus, був далеким родичем тиранозавра.

Про це пише Interesting Engineering.

Вчені оцінили зріст Alpkarakush kyrgyzicus у приблизно 9 метрів. До теропод належить і відомий тиранозавр, а тому вчені припустили, що Alpkarakush kyrgyzicus є далеким родичем цього хижого динозавра.

Однією з найбільш вражаючих особливостей виявленого хижого динозавра є незвичайні, схожі на брови кістки, які знаходяться біля очей. Вчені припускають, що ці кісткові виступи закінчувалися рогами.

Нагадаємо, в експозиції Музею природної історії у Лос-Анджелесі з'явився новий екземпляр. Це динозавр, який є не лише представником нового виду, а й єдиним динозавром на планеті, кістки якого були забарвлені у зелений колір.

Також вчені з'ясували, що астероїд-вбивця, який 66 мільйонів років тому знищив динозаврів, прилетів на планету з-за Юпітера.

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