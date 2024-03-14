ROG Zephyrus G16 – тонкий і потужний ігровий ноутбук з OLED-екраном

На українському ринку представлено потужний, тонкий і легкий ігровий ноутбук ROG Zephyrus G16 (2024). У ьому поєднали стиль і функціональність, що оцінять і геймери, і професіонали.

Технічна досконалість для кожного аспекту життя

ROG Zephyrus G16 (2024) GU605 у максимальній конфігурації оснащений новітнім процесором Intel Core Ultra 9 185H з вбудованим нейронним процесором (NPU) для прискорення роботи штучного інтелекту. Завдяки апаратним засобам ШІ-прискорення такі завдання, як відеомонтаж і 3D-рендеринг, виконується більш ніж удвічі швидше. При цьому споживання енергії менше.

У флагманському процесорі потужна відеокарта (до моделі NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків), що гарантує неймовірну продуктивність у всіх сучасних іграх і програмах для творчості, а також швидкісна оперативна пам’ять LPDDR5X обсягом до 32 гігабайт і до двох SSD сукупною місткістю до 4 ТБ.

Компанія оновила і систему охолодження ROG Intelligent Cooling. Її особливість у рідкому металі, а також випарна камера й три вентилятори охолодження, залежно від конфігурації, які не дадуть «машині» перегрітися.

З такою апаратною платформою ROG Zephyrus G16 (2024) без проблем впорається с будь-якими сучасними іграми. Крім того, це ідеальний вибір для тих, хто шукає потужний мобільний інструмент для розробки програмного забезпечення, відеомонтажу, 3D-моделювання та інших ресурсомістких завдань.

Естетика, що надихає

Завдяки його ультратонкому алюмінієвому корпусу й елегантному дизайну він є ідеальним аксесуаром для тих, хто цінує стиль і мобільність. Пристрій також може похвалитися абсолютно новим матричним світлодіодним підсвічуванням Slash Lighting на кришці, яке має вигляд діагональної стрічки. На неї можна виводити попередньо створені й власні анімовані ефекти, завдяки чому ноутбук буде завжди виділятися поміж інших.

OLED-дисплей – неперевершена якість зображення

16-дюймовий OLED-дисплей ROG Nebula з роздільною здатністю 2,5K, частотою оновлення 240 Гц, часом відгуку 0,2 мс і підтримкою технології G-SYNC, відтворює неймовірно чітке й контрастне зображення в іграх.

OLED-дисплеї мають мільйони світлодіодів і, на відміну від звичайних РК-дисплеїв, можуть вмикати та вимикати кожен піксель окремо. Це дозволяє досягати ідеального рівня чорного, що означає надзвичайно високий коефіцієнт контрастності до 1000000:1. Такий чорний колір створює яскраве й чітке зображення без розмиття, тому ви ніколи не пропустите ворога, що ховається в тіні.

Завдяки 100% покриттю колірного простору DCI-P3 і точності відтворення кольорів (Delta E) менше ніж 1, цей дисплей також чудово підходить для професійних дизайнерів і фотографів.

Мобільність без компромісів

Zephyrus G16 залишається легким і тонким пристроєм, що чудово підходить для тих, хто часто подорожує. Ноутбук має товщину всього 1,49 і важить лише 1,85 кг. Потужний акумулятор дасть можливість тривалої автономної роботи.

G16 оснащений двома USB-C, обидва з яких підтримують виведення зображення на дисплей, інтерфейсами Thunderbolt 4 і DisplayPort 2.1. Два порти USB 3.2 Gen2 Type-A розширюють можливості для підключення різноманітних периферійних пристроїв. А для швидкого перенесення файлів або додавання додаткового накопичувача завжди до послуг швидкісний SD-картридер (UHS-II). Бездротовий модуль сучасного стандарту Wi-Fi 6E підтримує якісне з’єднання навіть у завантажених мережах.

ROG Zephyrus G16 (2024) – більше, ніж ігровий ноутбук. Він є втіленням сучасного стилю життя, що розкриває на повну можливості новітніх технологій для розваг і пропонує практичний набір інструментів для реалізації професійних амбіцій.

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