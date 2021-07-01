Роги чи шипи на тілі ускладнювали процес: учені з’ясували, як спарювались динозаври

Роги чи шипи на тілі ускладнювали процес: учені з’ясували, як спарювались динозаври

Учені вважають, що деякі фізичні особливості ящерів слугували для приваблення партнера.

Питання, як спарювалися динозаври, хвилює палеонтологів. Експерти пропонують доволі химерні гіпотези того, як розмножувалися найбільші ящери Землі.

Динозаври населяли нашу планету протягом 150 мільйонів років, поки не вимерли близько 66 мільйонів років тому. Ці тварини надзвичайно різнилися у розмірах та вигляді, але оскільки вони існували так довго, вони вочевидь успішно розмножувалися.

Про це пише видання BBC.

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Але для цього партнерам потрібно було буквально "злитися" одне з одним.

Динозаври, які пересувалися на двох ногах, мали також якось балансувати протягом статевого акту. Дослідники вважають, що, наприклад, тиранозавр міг триматися за спину самки своїми крихітними верхніми кінцівками.

Є гіпотеза, що ці динозаври спарювалися, зазвичай, на мілководді, адже у воді легше втримувати рівновагу.

Проте інші експерти зауважують, що якщо тварина могла витримати вагу свого тіла, то вона цілком могла встояти й під час недовгого акту спарювання. Хвіст самка диплодока вочевидь відводила вбік, так само як це роблять крокодили, а самець притискався до неї з іншого боку.

Деякі фізичні особливості могли слугувати для приваблення партнера та відлякування конкурентів. Комір навколо голови, роги та довгі шиї динозаври могли використовувати під час залицяння.

Такі "прикраси" динозаври могли також використовувати для селекції. Довга шия брахіозаврів, напевно, допомагала їм у битвах з конкурентами.

А рогаті ящери, як-от пахіринозавр, билися своїми рогами, як це роблять їхні нащадки - барани та олені.

Нагадаємо, сліди одного останнього з динозаврів, які блукали у Великій Британії 110 мільйонів років тому, були виявлені недалеко від білих скель Дувра.

Палеонтологи з Аргентини твердять, що знайдений ними динозавр може бути найбільшим у світі

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