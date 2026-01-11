Рогаті шоломи – вигадка?: що насправді ми знаємо про вікінгів

Зображення шоломів вікінгів / © Shutterstock

Упродовж останнього століття вікінгів часто зображували з численними історичними неточностями. Їх уявляли як виключно чоловіче, надзвичайно жорстоке та однорідне суспільство – і, звісно ж, із легендарними рогатими шоломами. Насправді ж реальна історія вікінгів значно складніша й менш театральна. І так – рогаті шоломи існували, але самі вікінги їх не носили.

Про це йдеться в матеріалі Discover Magazine.

Вікінги були мореплавцями зі скандинавських народів, які в ранньому Середньовіччі досліджували нові землі, здійснювали набіги та воєнні походи в Європі й за її межами. Вони дісталися Ісландії, Гренландії та навіть Ньюфаундленду в Північній Америці. Водночас вікінги не були єдиним народом – це була суміш різних північногерманських племен.

“Слово “вікінг” означало радше вид діяльності, а не етнічну належність”, – пояснює науковий співробітник Інституту археології, охорони пам’яток та історії при Університеті Осло Колін Коннорс.

За його словами, мешканці Скандинавії того часу не називали себе вікінгами – так називали морських піратів, які здійснювали набіги.

“Це було радше позначення професії”, – додає дослідник.

Міфи про жорстокість вікінгів

Хоча скандинави мали репутацію войовничих, вони не були жорстокішими за інші народи свого часу. Насильство було характерним для всієї Європи раннього Середньовіччя.

“Твердження, що вікінги були особливо жорстокими, – це міф”, – зазначає Коннорс.

Подібним чином перебільшено й уявлення про їхню виняткову військову майстерність. Вони не лише перемагали, а й зазнавали поразок і масових загибелей. Причина негативного образу криється в джерелах: більшість описів нападів вікінгів залишили християнські монахи – саме ті, хто найчастіше ставав жертвами набігів.

Для християнського світу загибель монаха від рук язичників означала мучеництво, що робило такі події особливо значущими для хронік. Саме тому злочини вікінгів фіксувалися частіше, ніж насильство з боку інших християнських народів.

Жінки у світі вікінгів

Суспільство вікінгів було патріархальним, що відповідало духу епохи. Водночас жінки мали більше прав, ніж у багатьох інших європейських культурах. Вони могли володіти та успадковувати майно, керувати господарствами й фермами.

Однак жінки не допускалися до керівних посад і не могли представляти себе в суді. Що ж до участі у війнах, то вважається, що жінки зазвичай не були воїнами. Хоча в журналі Antiquity описано щонайменше одне поховання жінки-воїна, науковці застерігають від однозначних висновків: відомо лише, що похована особа була жінкою з точки зору генетики.

Це ще один приклад того, як сучасні уявлення часто накладаються на минуле, формуючи образи, далекі від реальності.

Звідки взялися рогаті шоломи

Найпопулярніший міф про вікінгів – рогаті шоломи – не має археологічного підтвердження. Єдиний знайдений шолом епохи вікінгів являє собою металевий головний убір із захистом для очей і без будь-яких рогів.

Походження цього образу веде до XIX століття. У 1876 році під час постановки оперного циклу Ріхарда Вагнера “Кільце Нібелунга” художник по костюмах Карл Еміль Деплер використав рогаті шоломи, надихнувшись головними уборами корінних народів Північної Америки. Сценічний образ виявився настільки яскравим, що закріпився в масовій культурі.

Саме тому й сьогодні рогаті шоломи залишаються невід’ємним атрибутом “вікінгів” на карнавалах, у фільмах та попкультурі – хоча до справжньої історії вони не мають жодного стосунку.

