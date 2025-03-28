"Роги диявола": чи побачать українці унікальне явище 29 березня

29 березня відбудеться перше часткове сонячне затемнення 2025 року / © Associated Press

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29 березня відбудуться два незвичайні явища. Місяць досягне перигею, тобто, найближчої точки до Землі, зазвичай це явище відоме як супермісяць, оскільки супутник нашої планети здається більшим, ніж зазвичай. Але 29 березня перигей збігатиметься з молодиком — до Землі буде звернено нічний бік Місяця.

В результаті Сонце буде закрито не повністю і в нього з’являться роги. Такі затемнення відомі як «роги диявола».

За даними ресурсу Time and Date, мешканці нашої країни зможуть побачити явище лише частково. Тінь Місяця закриє лише невелику частину диска Сонця. Водночас спостерігати затемнення можна буде лише у західних та північних областях.

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Так, в Ужгороді буде видно, як тінь Місяця закрила 1,86% диска Сонця, у Львові — 2,06%, у Івано-Франківську — 0,85%, у Луцьку — 2,26%, у Тернополі — 0,96%, у Рівному — 1,62%, у Хмельницькому — 0,3.

Раніше повідомлялося про те, що 29 березня — це фінал весняного «коридору затемнень», що триває від 14 до 29 березня. У цей час стираються звичні межі, виникає плутанина в цілях, посилюються емоційні коливання. Люди можуть відчувати втому, безсоння або навпаки — дивний приплив сил, тривогу або несподіване прозріння.