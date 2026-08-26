Росія знову провалилася в космосі: супутники «Рассвет» почали падати на Землю

Російський супутник Рассвет / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

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Жоден із 16 супутників російської програми «Рассвет» із другої партії запуску не піднявся вище 360 км. Це приблизно на 200 км нижче, ніж висоти, яких досягла перша група на аналогічному етапі.

Як пише RussianSpaceWeb, другу партію супутників запустили 19 липня.

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Згідно з даними стеження, у період від кінця липня до початку серпня дев’ять супутників другої групи почали виконувати маневри для виходу на орбіту. На той момент їхні висоти становили від 313 до 332 км.

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Це приблизно на 200 км нижче, ніж показники першої групи супутників за аналогічний період після запуску.

У звіті зазначається, що дев’ять активних супутників другої групи почали маневрувати раніше після запуску, ніж апарати першої партії.

Водночас решта супутників або поступово втрачали висоту, не виконуючи маневрів, або їхніх маневрів виявилося недостатньо, щоб компенсувати падіння орбіти через тертя об верхні шари атмосфери.

Спостереження свідчать, що до 5 серпня 2026 року 11 супутників другої групи помітно піднімалися.

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Однак до кінця серпня ще три апарати припинили спроби збільшити висоту. Після цього їхні орбіти почали повільно знижуватися, залишаючись на висотах від 310 до 330 км.

Водночас два супутники з другої російської партії «Рассвет» почали опускатися в атмосферу, так і не виконавши маневрів для виходу на стабільну орбіту.

Станом на кінець серпня вони вже опустилися нижче 300 км і, схоже, перебували на шляху до сходження з орбіти та подальшого руйнування в атмосфері.

Видання Defence Blog зазначає, що це вже другий випадок, коли супутники комплексу «Рассвет» не змогли вийти на стабільну орбіту.

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Перший втрачений супутник «Рассвет», позначений як Об’єкт 4, увійшов в атмосферу 6 червня. Він не виконав жодного маневру після запуску 23 березня, що стало першою підтвердженою втратою в межах цієї програми.

Раніше повідомлялося, що спроба Росії збудувати власний аналог Starlink опинилася під загрозою через один прихований факт, який у Москві воліли б не афішувати.

Ми раніше інформували, що експерт пояснив, чому російський «Рассвет» може стати проблемою для України.

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